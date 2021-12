Marco Mengoni, ‘Materia (Terra)’ è già da record: tutti i numeri

A due settimane dalla pubblicazione, il nuovo album di Marco Mengoni macina numeri record nelle vendite, nello streaming e in radio.

Iniziato con Ma Stasera per l’estate 2021 (prima c’era stata la collaborazione con Tagaki & Ketra), l’anno discografico di Marco Mengoni si è acceso solo a dicembre ma i numeri parlano già di record. Mentre i dati parziali di EarOne incoronano il singolo estivo come brano italiano più ascoltato degli ultimi dodici mesi, anche ‘Materia (Terra)’ macina cifre importanti. L’album – che apre un progetto in trilogia – a poco più di due settimane dalla release ha superato i 50 milioni di stream sulle piattaforme.

In odore di Disco d’Oro con oltre 25mila copie vendute (la certificazione ufficiale FIMI arriva il 27 dicembre), il disco è il più comprato nei negozi per Natale. Anche gli store online premiano l’album, in vetta nei Bestseller di Amazon, dopo aver conquistato la prima posizione su iTunes ed essere entrato nella Top 20 della piattaforma in oltre 25 Paesi.

E la popolarità di Marco Mengoni è evidente anche dai numeri social che attestano un esercito sempre presente e attento. Dal 3 dicembre, giorno della pubblicazione di ‘Materia (Terra)’, il cantautore è rimasto nei Trend Topic di Twitter ogni giorno con hashtag diversi. E sono stati oltre 150mila i tweet che hanno raggiunto più di 10 milioni di persone.

Cifre confermate su Instagram, dove sono state raccolte 1,2 milioni di reaction solo con gli ultimi contenuti, e su Facebook. Qui, l’account ufficiale di Mengoni ha raggiunto quasi 20 milioni di utenti. E per l’artista italiano più ascoltato in radio nel 2021 sono stati già staccati oltre 50mila biglietti per le due date live negli stadi nel prossimo mese di giugno (qui date e info).

Marco Mengoni: due eventi a teatro per raccontare ‘Materia (Terra)’

Nell’attesa dei concerti a San San Siro (19 giugno 2022) e allo Stadio Olimpico (22 giugno 2022), Marco Mengoni racconta ai fan il progetto ‘Materia’ con due appuntamenti nei teatri:

10 gennaio 2022 – Roma , Teatro Quirino– Vittorio Gassman ore 18.00

, Teatro Quirino– Vittorio Gassman ore 18.00 12 gennaio 2022 – Milano, Teatro Lirico – Giorgio Gaber di Milano ore 20.30

Durante gli incontri l’artista approfondirà le tematiche del disco, le sue ispirazioni tra ricordi e ricerche sonore. In queste occasioni il cantautore si svelerà al suo pubblico attraverso un percorso che viaggia lungo la sua carriera, la sua musica, la sua crescita personale e professionale e le riflessioni di questi ultimi anni.

Per accedere occorre possedere il pass rilasciato acquistando la propria copia di ‘Materia (Terra)’ nei seguenti punti vendita laFeltrinelli: laFeltrinelli di Galleria Alberto Sordi e laFeltrinelli Argentina a Roma, laFeltrinelli di Piazza del Duomo e laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano.

