‘Cambia un uomo’, il nuovo singolo di Marco Mengoni: il testo della canzone

Disponibile dal 29 ottobre, ‘Cambia un uomo’ è l’inedito che anticipa ufficialmente il nuovo album di Marco Mengoni. Ecco testo e audio del brano.

Si intitola Cambia un uomo il nuovo, e attesissimo, singolo di Marco Mengoni in radio e in digitale da venerdì 29 ottobre. La traccia, spoilerata dall’artista con una clip su TikTok e accompagnata da una serie di mega cartelloni in varie zone di Milano, anticipa ufficialmente il prossimo album del cantautore. Il progetto arriva a oltre due anni da ‘Atlantico’ e porterà l’esercito dell’artista ai primi appuntamenti di Mengoni negli stadi, in calendario a giugno 2022.

Per Cambia un uomo, il cantautore ha scelto un inedito team di producer già apprezzatissimo sulla scena nazionale e non solo. MACE e Venerus, infatti, firmano la produzione della traccia e scelgono la via del minimalismo, quasi della scarnificazione, per dare forza al messaggio della canzone. Al centro il tema dell’accettazione di sé e del perdono come momento ultimo della capacità di accogliere anche il cambiamento.

“È stato un incontro che arriva da molto lontano”, ha scritto Marco Mengoni nella didascalia del reel Instagram in cui annuncia la collaborazione i due produttori. “Secondo me è il pezzo più utile per cominciare a descrivere il nuovo progetto discografico. E inizia già nel cambiamento”.

Così, dopo averci fatto ballare con i suoni Anni Ottanta di Ma Stasera – vincitore di RTL 102.5 Power Hits Estate 2021 –, l’artista multiplatino cambia decisamente atmosfere. E per l’autunno vira su una melodia avvolgente, profonda e insieme pulita nei suoni in cui emerge la matrice soul gospel. Echi R&B cari a Mengoni incontrano le influenze Anni Sessanta per supportare un pensiero che è confessione ma anche preghiera.

Marco Mengoni: il testo di ‘Cambia un uomo’

dimmi di riprovare ma non di rinunciare

perché di cause perse lo sai sono un campione

se questo nostro amore avesse già un finale

probabilmente adesso bestemmierei il tuo nome

ma se tutte le paure che nel mondo fanno male

scivolassero davvero dalle mie spalle altrove

fosse l’ultima notte che abbiamo sai

io con tutte le altre la cambierei

perché solo nel perdono cambia un uomo

sono soltanto specchi non siamo così vecchi

colpa dei miei difetti che han sbiadito i tuoi riflessi

ma tu ancora mentre volo tu sbadigli

ridi mentre penso a quali nomi dare ai nostri figli

vedi potremmo essere questi però invece ancora scherzi

fosse l’ultima notte che abbiamo sai

io con tutte le altre la cambierei

perché solo nel perdono cambia un uomo

fosse l’ultima frase che canto sai

a strapparmi la gola non soffrirei

perché solo nel frastuono cambia un uomo

mi chiedi adesso di essere sincero io sono questo e non ne vado fiero

dimmi di riprovare ma non di rinunciare

mi chiedi adesso di essere sincero io sono questo e non ne vado fiero

dimmi di riprovare ma non di rinunciare

fosse l’ultima notte che abbiamo sai

io con tutte le altre la cambierei

perché solo nel perdono cambia un uomo

fosse l’ultima frase che canto sai

a strapparmi la gola non soffrirei

perché solo nel frastuono cambia un uomo

Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou