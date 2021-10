Marco Mengoni annuncia il nuovo singolo ‘Cambia un uomo’: lo spoiler su TikTok

Marco Mengoni annuncia sui social l'uscita del nuovo singolo, 'Cambia un uomo', prevista per il 29 ottobre.

Marco Mengoni ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo Cambia un uomo, prevista per il 29 ottobre. L’annuncio è avvenuto a mezzo social. Su Instagram, Marco ha infatti pubblicato un post dove annunciava che il singolo fosse già disponibile in presave e preadd. In seguito, ha pubblicato una nuova foto con una didascalia più esplicativa, ma sempre misteriosa.

«Iniziare di nuovo, come ero, altro da quello di prima», scrive Marco Mengoni a proposito del singolo Cambia un Uomo, aggiungendo l’hashtag #cambiaunuomo.

In questi giorni, il brano sta facendo il suo primo viaggio nelle città italiane attraverso affissioni a Milano. Le affissioni recitano frasi che portano la firma del cantautore e teaser video nelle grandi stazioni in cui prende vita la cover del singolo.

Marco Mengoni ha anche regalato un piccolo spoiler del brano su TikTok. A questo link il video pubblicato.

Cambia un uomo arriva dopo il successo di Ma Stasera, il brano uscito a giugno che si è aggiudicato l’edizione 2021 di RTL 102.5 Power Hits Estate. In vetta alla classifica per nove settimane consecutive su dieci, il brano – prodotto da Purple Disco Machine – ha riportato sul palco un Marco Mengoni più emozionato che mai.