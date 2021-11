Mel B e la battuta sul sex toy censurata nello show di Adele

Scary Spice si è resa protagonista di una battuta hot durante lo speciale tv 'An Audience with Adele'

Se da 25 anni è una ‘ragazza speziata’ un motivo ci sarà. La Spice Girl Mel B è stata protagonista di un siparietto alquanto hot nel corso di ‘An Audience with Adele’. Stiamo parlando dello speciale andato in onda di recente sulla rete britannica ITV che ha visto come protagonista, appunto, Adele.

LEGGI ANCHE: DEMI LOVATO LANCIA IL SUO PRIMO VIBRATORE: «IL PIACERE NON PUO’ ESSERE STIGMATIZZATO»

La battuta hot

La cantante è in piena campagna promozionale per il suo ultimo album 30, già in vetta alle classifiche mondiali, e ha registrato una performance speciale per cantare dal vivo le nuove canzoni. Tra un brano e l’altro ha risposto alle domande di alcuni suoi amici famosi, tra cui appunto Mel B. Scary Spice però ha pensato bene di aggiungere un po’ di pepe alla situazione e ha fatto uno scherzo birichino alla collega. Un momento così hot che non ha superato la fase finale del montaggio e non è quindi apparso in tv.

Come riporta The Sun, infatti, quando è arrivato il momento per Mel B di porre una domanda ad Adele, l’ex Spice Girl ha dichiarato di sentirsi un po’ stupida a chiederle quale fosse il miglior regalo che avesse mai ricevuto. Poi ha detto che poteva rispondere lei per Adele e che si trattava di un vibratore. La fonte fa sapere: “Nessuno ha riso davvero, ma Adele ha fatto una battuta su questo ed è andata avanti”.

Mel B censurata da ITV

I vertici del canale televisivo non se la sono sentita di mandare in onda il siparietto. Non perché le due artiste abbiano litigato, semplicemente perché ITV non poteva permettersi di trasmettere una scena del genere. Si trattava di uno spettacolo per famiglie e ci sarebbero stati anche dei bambini davanti alla tv.

E poi, proprio perché lo show era registrato, è plausibile pensare che Mel B sapesse che se la sua battuta non avesse funzionato, o fosse stata ritenuta troppo audace, sarebbe stata semplicemente eliminata dal montaggio finale. E questo è esattamente quel che è accaduto.

Foto: Kikapress