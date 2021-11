‘Ed Sheeran: The Equals Live Experience’: la performance esclusiva su Amazon Music

La performance esclusiva vedrà Ed Sheeran suonare alcuni dei suoi successi su Amazon Music il 5 dicembre. Come vedere l'evento.

Per celebrare l’uscita del nuovo album =, Amazon Music ed Ed Sheeran offriranno ai fan un viaggio audiovisivo, dal titolo Ed Sheeran: The Equals Live Experience. Il pubblico sarà composto da vincitori di un concorso all’Alexandra Palace di Londra.

Gli spettatori di tutto il mondo potranno sintonizzarsi dal vivo per assistere all’esibizione esclusiva. Lo show è visibile sull’app Amazon Music, sul canale Amazon Music su Twitch e su Prime Video alle ore 21 di domenica 5 dicembre.

La straordinaria performance visiva darà vita al nuovissimo album di Ed, =, per un pubblico intimo all’Alexandra Palace di Londra e per il pubblico di tutto il mondo. Ed accompagnerà i fan in un viaggio attraverso la sua carriera fino ad oggi, con ogni traccia che avvicinerà il pubblico al suo ultimo lavoro, =.

La performance di 90 minuti è la seconda parte della campagna di sostegno di Amazon Music al lancio dell’ultimo album di Ed che ha preso il via con The Equals Listening Experience, un’esperienza immersiva in realtà aumentata creata da Amazon Music per i fan a Londra e che si è tenuta nel giorno di lancio del disco ad ottobre.

Qui tutti i dettagli dell’evento.