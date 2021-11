Harry Styles lancia Pleasing, linea di bellezza genderless

Quattro smalti per unghie, un siero per labbra e occhi e un siero per il viso: il cantante lancia la propria linea di bellezza gender free

Harry Styles si lancia nel mondo della cosmesi. E lo fa con “Pleasing”, una linea di prodotti di bellezza inclusiva, senza distinzione di genere. Si tratta di sei prodotti vegan e cruelty-free: quattro smalti per unghie, un siero per labbra e occhi a doppia sfera e un siero per il viso.

Quanto costano gli smalti di Harry Styles?

I prezzi? Vanno da 20 a 75 dollari, mentre le spedizioni della merce, attualmente in pre-order, partiranno dalla fine di novembre. “Quando abbiamo deciso che Pleasing avrebbe realizzato prodotti di bellezza, volevo essere sicuro che fossero qualcosa che avrei usato“, ha detto Styles in un comunicato stampa, come riporta Cnn.com. “Non volevo realizzare prodotti per mascherare le persone, volevo metterle in risalto e farle sentire belle”.

Pleasing, i prodotti della linea di bellezza di Harry Styles

La linea è stata ispirata dalle perle, che lo stesso Harry Styles indossa spesso. Non è un caso che gli smalti Pleasing siano disponibili in 4 tonalità e abbiano nomi ispirati proprio alle perle: una tonalità bianca chiamata Perfect Pearl, un rosa pallido denominato Granny’s Pearls, uno smalto nero con una lucentezza blu scuro chiamato Inky Pearl e uno trasparente soprannominato Pearly Tops.

Il cantante, che negli ultimi anni ha più volte sposato la causa del gender fluid con abiti e look che hanno attirato l’attenzione dei media di tutto il mondo, si unisce così alla schiera di star maschili che hanno abbinato il proprio nome a prodotti per unghie. Tra gli altri ricordiamo anche A$AP Rocky, Machine Gun Kelly e Lil Yachty.

Le parole del cantante

Intervistato da Dazed a proposito di Pleasing, Harry ha dichiarato: “Ho sempre creduto che i momenti della mia vita che mi hanno portato più gioia fossero quelli semplici, che sia una notte sotto le stelle o un buon boccone di cibo, o quando sei con gli amici e pensi: ‘Oh, non lo dimenticherò mai’. Sono sempre quei momenti che hanno l’effetto più duraturo su di me, in termini di innescare qualcosa di meraviglioso dentro di me. Penso davvero che questa sia l’essenza di ciò che è Pleasing: guardare quei momenti, trovarli, evidenziarli e aiutare le altre persone a trovali”.

Foto: Kikapress