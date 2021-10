JungKook pubblica a sorpresa la cover di ‘Falling’ di Harry Styles

A sorpresa, il 29 ottobre Jung Kook ha pubblicato su YouTube la cover di 'Falling' di Harry Styles (e Hobi ha subito commentato).

A sorpresa, JungKook dei BTS ha regalato a tutti gli Army Falling, cover di un brano di Harry Styles. Una canzone arrivata a sorpresa il 29 ottobre a mezzanotte (ora coreana) e pubblicata sul canale ufficiale YouTube dei BangTan (BangtanTv).

Tratto dall’album Fine Line di Harry Styles, Falling è stato scritto dallo stesso Styles e da Kid Harpoon. Stando ai crediti, la cover è stata registrata, mixata e masterizzata presso l’Hybe Studio da Jeon Bu Yeon.

LEGGI ANCHE: JungKook pubblica la cover di ‘10,000 Hours’ (con una dedica agli ARMY)

L’uscita è stata subito celebrata da J-Hope con un post su WeVerse. Hobi ha condiviso la cover del brano commentando: «Quando ha fatto una cosa del genere? È bellissima!».

LEGGI ANCHE: Friends di V e Jimin dei BTS nella soundtrack di Eternals

Non è la prima volta che il maknae dei BTS rilascia a sorpresa cover in inglese. Ed è inutile sottolineare quanto gli ARMY sembrino aver apprezzato il regalo (tanto da chiederne subito uno anche a Hobi, che ha subito replicato «È troppo difficile da fare!»). Ovviamente – dopo la cover di Falling – l’intero fandom resta in attesa del mixtape di JungKook a cui pare che l’artista dei BTS stia lavorando da un po’.