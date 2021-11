Canarie: nuovo album e tour

L’11 novembre esce la seconda parte di Immaginari (la prima era uscita ad aprile) e contemporaneamente inizia un tour che parte da Milano e sarà a Roma (Largo Venue) il 25 novembre.

Otto nuove tracce completano Immaginari (Porto Records), il nuovo album di Canarie (progetto musicale creato da Paola Mirabella e Andrea Pulcini), uscito con la prima parte ad aprile. Un lungo viaggio interiore tra paesaggi musicali diversi. Un felice naufragio tra mondi cinematografici e letterari, testi evocativi e taglienti. Non è mai semplice per le emozioni fare amicizia con le stagioni.

Del tutto impossibile continuare ad attraversarle negli anni e pensare di uscirne indenni, senza rimodulare la propria direzione, i propri pensieri, i propri immaginari. Il tutto in un album con la copertina disegnata dalla magia di Gianluigi Toccafondo, da sempre interprete visivo della band. Sedici canzoni che attraversano i diversi mondi di Paola Mirabella e Andrea Pulcini esplorando sonorità musicali, indagando relazioni sentimentali, fotografando attimi di felicità tra inquietudini e solitudini quotidiane.

Un universo caldo come lo scirocco per ripararsi dai temporali interiori e scaldarsi nel sapore di salsedine tra i ricordi di un falò sulla spiaggia. L’uscita dell’album coincide con l’inizio del tour, realizzato con DNA concerti: l’11 novembre Canarie saranno sul palco dell’Arci Bellezza di Milano; il 12 al Covo Club di Bologna; il 13 al Lumière di Pisa; il 25 a Largo Venue di Roma e infine il 10 dicembre al Circolo della musica di Rivoli (Torino). Immaginari ha iniziato il suo percorso in primavera con la prima parte del disco, anticipato dai singoli Universo e Brodo, continuato in estate con Scirocco e proseguito con Cannibali. Otto nuove tracce costruiscono ora la seconda parte del disco e completano un articolato progetto musicale pensato per accompagnarci in ogni stagione e seguirci tra i diversi stati d’animo di un lungo viaggio interiore.

Un nuovo capitolo dalle atmosfere più autunnali, tra cuori congelati e foglie che cadono giù come capelli, domeniche di pioggia e ghiacciai emotivi che non si riescono a sciogliere di notte, come tutti vorremmo. Provare un amore immenso per qualcuno può provocare una profonda angoscia o far insorgere un irresistibile desiderio di divorarsi, come Cannibali. Rimanere intrappolati nelle oscure stanze della propria anima può aiutarci a comprendere meglio i nostri silenzi, ma anche indurre a chiederci se il nostro cuore sia ancora affamato o definitivamente congelato, come canta Andrea Pulcini in Piccola sinfonia d’autunno. Domina il disco l’eclettismo musicale del gruppo: se nella prima parte si passa dalle atmosfere suadenti di Richard Hawley a momenti di alt-rock vicini a King Gizzard e Tame Impala, anche in questo nuovo capitolo si ascoltano stili e generi diversi. Tra echi di Franco Battiato e ballate acustiche si naufraga fino alle chitarre elettriche di un desert rock che ricorda i Tinariwen, passando per l’afrofunk tipico di Mulatu Astatke. La sfida rimane quella di coniugare ingredienti e paesaggi musicali apparentemente distanti nel concentrato temporale della forma canzone, sempre alla ricerca di nuove alchimie. Sono molti i riferimenti autobiografici che si sciolgono come ombre nei testi sempre evocativi, come diversi gli immaginari letterari e cinematografici a cui si ispira il disco: dalla penna di Gesualdo Bufalino e Dino Buzzati all’ironia velata di cinismo di Vitaliano Brancati ed Ennio Flaiano, dai melodrammi di Fassbinder alle opere di Ingmar Bergman. Tra le diverse anime di Canarie, emerge l’instancabile desiderio di rendere immortali le proprie emozioni, continuando a cantare come cicale. Perché i sogni non hanno limiti e anche se non si realizzano, di sicuro non ci invecchieranno mai.

CANARIE sono Paola Mirabella e Andrea Pulcini, con Emanuele Triglia al basso (Davide Shorty, Ainè) e Francesco Aprili alla batteria (Giorgio Poi).

L’album, interamente scritto e prodotto da Paola e Andrea, è stato registrato al Jedi Sound Studio di Roma da Jesse Germanò che ha curato anche il mix del disco con Andrea Suriani e Pierluigi Ballarin. Il mastering è di Andrea Suriani.

TRACKLIST IMMAGINARI

QUADRI RIBELLI BRODO TOPEXAN ESTATE ITALIANA CICLOPI BASMATI UNIVERSO AVVOLTOI COCCO SCIROCCO FULMINI NON È MAI SEMPLICE FARE AMICIZIA CON LE STAGIONI PICCOLA SINFONIA D’AUTUNNO CANNIBALI CICALE D’INVERNO I GHIACCIAI NON SI SCIOLGONO DI NOTTE

PRIME DATE TOUR:

11 novembre Arci Bellezza – Milano

12 novembre Covo Club – Bologna

13 novembre Lumière – Pisa

25 novembre Largo Venue – Roma

10 dicembre Circolo della musica- Rivoli (TO)