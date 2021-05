Deddy, due nuove date per il firmacopie: tutte le info

Deddy annuncia due nuove date al firmacopie, previste per il 29 e il 30 maggio. Tutte le info su orari e luoghi.

UPDATE. Deddy aggiunge due nuove date al firmacopie e lo annuncia sui social. «Ai firma copie eravate così tanti che abbiamo deciso di aggiungere due nuovi appuntamenti! – scrive Deddy su Instagram – Ci vediamo questo weekend?». Tutte le info di seguito.

29 maggio Ore 15.00 – Romagna Shopping Valley a Savignano Sul Rubicone (FC)

30 maggio Ore 15.00 – Shopping Village Castel Romano – Roma

Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20, annuncia il firmacopie! Dal 17 maggio Deddy incontrerà infatti i suoi fan in speciali incontri firmacopie nelle principali città italiane. Gli appuntamenti sono organizzati secondo le disposizioni delle autorità e la normativa attualmente in vigore. Di seguito il calendario:

17/5 ore 15.00 Milano Mondadori P.zza Duomo

18/5 ore 15.00 Torino Mondadori Via Monte di Pietà, 2

19/5 ore 15.00 Roma Mondadori Via Appia, 51

21/5 ore 15.00 Bologna Mondadori Via D’Azeglio, 34

L’annuncio del firmacopie di Deddy arriva dopo una bellissima notizia. Il Cielo Contromano – singolo con oltre 12 milioni di stream su Spotify – conquista la certificazione Oro. Il brano sarà contenuto nell’omonimo Ep d’inediti in uscita venerdì 14 maggio per Warner Music.

L’Ep è disponibile in pre-save e in pre-order a questo link. Il pre-order in soli due giorni ha registrato il sold out delle copie in edizione esclusiva autografata Amazon. Insieme a Il cielo contromano e 0 Passi (ballad pop con più di 8 milioni di stream su Spotify e in Top20 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei singoli più venduti e della Viral50 di Spotify), l’Ep Il Cielo Contromano conterrà tutti i successi che Deddy ha presentato al pubblico durante il suo percorso ad Amici 20, insieme a tre nuove tracce.