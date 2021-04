Niccolò Ammaniti sceglie ‘Settembre’ di Cristina Donà come sigla di ‘Anna’

La sigla di 'Anna' di Niccolò Ammaniti è 'Settembre' di Cristina Donà, rilasciata per l'occasione in una inedita theatre version.

È Settembre di Cristina Donà la sigla di Anna, l’attesa serie tv diretta da Niccolò Ammaniti. La serie arriva su Sky e NOW il 23 aprile. Per l’occasione l’artista ha rilasciato una inedita e originale theatre version del brano, disponibile su tutti gli store digitali per l’etichetta Fenix Music.

Settembre è uno dei brani più suggestivi ed emblematici dell’album La quinta stagione (uscito nel 2007 per la EMI) di Cristina Donà. La serie Sky Original è tratta dal romanzo omonimo di Niccolò Ammaniti edito da Einaudi (2015). Inoltre è prodotta da Wildside in coproduzione con ARTE France, The New Life Company e Kwaï.

Anna è il racconto distopico di un mondo distrutto: una fiaba per adulti che narra l’incredibile viaggio che la giovanissima protagonista dovrà intraprendere fra le rovine della civiltà, in una Sicilia post apocalittica, in cerca di un futuro possibile per sé e per il fratellino, in un mondo senza più adulti.

Settembre di Cristina Donà, come sigla iniziale di Anna, rappresenta la giusta espressione delle atmosfere che suggerisce il racconto. Uno dei brani manifesto della Donà, suona come l’invito ad un ascolto più consapevole di sé e del mondo, una traccia in cui la Natura si fa protagonista di un viaggio necessario per scoprire l’interiorità umana.