Alfa, il 14 maggio arriva il primo album ‘N O R D’: «Sapevo chi era Alfa, ma non chi era Andrea»

Alfa è pronto finalmente a farci ascoltare il suo primo album, 'N O R D', in uscita il 14 maggio. Ma perché NORD?

Dopo i singoli Testa tra le nuvole Pt. 2, Sul più bello e San Lorenzo sarà disponibile da venerdì 14 maggio 2021 in versione fisica e su tutte le piattaforme digitali di streaming e download N O R D, il primo album di Alfa.

N O R D (Artist First/Wanderlust Society) uscirà nei formati CD Pop Up, Vinile autografato e versione Deluxe, uno speciale Kit di sopravvivenza limitato e autografato (CD Pop Up + Calze + Bussola + Borraccia), tutti già pre-ordinabili su Musicfirst.

Il kit speciale, a 24 ore dalla partenza del pre-order, è andato sold out, e sarà disponibile a breve il pre-order della seconda ristampa. I fan che acquisteranno il Kit di sopravvivenza su MusicFirst potranno inoltre partecipare all’esclusivo instore digitale di Alfa e incontrare virtualmente l’artista dal 14 maggio.

«Dedico il mio primo disco a chi come me lotta ogni giorno per trovare la propria strada. – dice Alfa nel video pubblicato sui social – Fino a un anno fa brancolavo nel buio, mi ero perso nel cercare me stesso perché sapevo chi era Alfa ma non chi era Andrea. Ho lottato molto contro l’ansia. I miei amici sanno di cosa parlo. Fare musica è come la mia stella polare. Mi ha permesso di uscire dalla mia confort zone e di diventare adulto. Per iniziare a cercarmi mi hanno detto: Punta a Nord. Forse mi sono trovato».

Alfa, perché N O R D?

Il Nord è il punto cardinale che dà la direzione al proprio cammino, senso di spazialità e di scoperta. N O R D è un viaggio personale e professionale che fa tappa tra i desideri e le aspirazioni. L’album è un’istantanea che ha come tema principale il voler combattere il senso di smarrimento e l’ansia generale che accomuna molti giovani nel cercare la propria rotta nel quadro della vita. N O R D simboleggia il punto di destinazione per la scoperta della propria strada che Alfa, per esempio, ha trovato nella musica, combattendo la timidezza di voler nascondere la propria voce e acquisendo sicurezza con gare di freestyle tra i vicoli di Genova. Questo è il senso del disco – dice l’artista – «come i marinai puntavano alla Stella Polare per orientarsi, io ho trovato la musica che mi permette di capire chi voglio essere».

Il Nord viene rappresentato da Alfa come la cima di una montagna innevata, immagine ricorrente che si trova sia nella copertina dell’album (foto di Pietro Cocco e artwork di Corrado Grilli), sia nel video pubblicato per l’annuncio del disco. La cima della montagna è metaforicamente il punto di arrivo artistico di Andrea, che cammina con uno zaino in spalla traboccante di speranze, volontà, obiettivi e valori.