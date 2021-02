Super Bowl, Halftime Show: le cinque esibizioni più amate

Non solo sport: il Super Bowl ogni anno conquista milioni di americani incollati alla tv anche per l’attesissimo show dell’intervallo. Ecco le performance più seguite di sempre.

Pochi eventi al mondo sono capaci di unire il pubblico quasi in maniera plebiscitaria e per gli Stati Uniti, di certo, uno di questi è il Super Bowl. Anzi la finale del campionato della National Football League (NFL) è per gli americani l’evento per antonomasia. E non parliamo solo di sport, ma di costume e identità collettiva.

Nella grande notte del football americano, a catalizzare decine di milioni di persone davanti allo schermo non è soltanto la sfida sportiva ma anche la manciata di minuti dell’intervallo. Il palco dell’Halftime Show è il più ambito dagli artisti che su quel campo si giocano la loro consacrazione ufficiale.

Da Madonna a Jennifer Lopez, da Justin Timberlake ai Coldplay, i più grandi sono passati per il Super Bowl tra successi, polemiche e anche qualche imbarazzo. Ma quali sono state le performance più amate dell’Halftime Show? In attesa di vedere The Weekend, protagonista della edizione numero LV, uno studio condotto da OnBuy.com ha invitato gli utenti a votare l’esibizione preferita tra quelle selezionate negli ultimi vent’anni. Scopri i risultati con tutti i punteggi nel fotoracconto.

