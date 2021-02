Taylor Swift nei panni di Dazzler di X-Men: il bellissimo disegno di un illustratore

Un utente di Twitter ha immaginato Taylor Swift nei panni di Dazzler in 'X-Men: Dark Phoenix'. E il risultato è stupefacente.

In X-Men: Dark Phoenix (film uscito nel 2019) avviene il debutto del personaggio di Dazzler. Un breve cameo con il personaggio interpretato dall’attrice Halston Sage. Per un po’ era rimbalzato sul web il rumor che voleva Taylor Swift nei panni di Dazzler in X-Men che – ricordiamo – ha un passato da cantante per la sua splendida voce.

Il rumor si è rivelato semplicemente un rumor e nulla di più, ma l’artista Defendinisart ha voluto comunque immaginare Taylor Swift nei panni di Dazzler e ha condiviso la sua opera su Twitter.

LEGGI ANCHE: Taylor Swift denunciata per violazione di copyright dal parco tematico ‘Evermore’

«Sapevo esattamente come avrei disegnato Dazzler una volta iniziato. C’era un rumor su Taylor Swift che avrebbe fatto un breve cameo in Dark Phoenix, per cui ero curioso di capire come sarebbe potuta apparire. folklore e evermore sono spettacolari» ha commentato l’artista sul social.

L’immagine ha riscosso un notevole successo, tra apprezzamenti e like dei follower e – per quanto l’ipotesi di vedere Taylor Swift in X-Men sia ormai svanita – il disegno rende bene l’idea di quanto perfetta sarebbe stata la cantautrice nei panni di Dazzler.

Tanto che Defendinisart ha commentato, sempre su Twitter: «Ho imparato che i fan di Taylor Swift e i fan dei fumetti si incrociano e mi regalano gioia infinita. Se mai mi vedrete a una convention con le cuffie sapete cosa sta succedendo».