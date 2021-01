La nuova foto profilo Instagram di The Weeknd è il ritratto (bizzarro) di un fan

The Weeknd ha cambiato la foto profilo di Instagram: la nuova immagine è il ritratto di un fan in stile Picasso.

Se avete visto la nuova foto profilo Instagram di The Weeknd, potreste essere rimasti sbalorditi o quantomeno confusi. Non esiste pop star con uno stuolo nutrito di fan che non sia incappato almeno una volta nel mondo della fanart. Si tratta di schizzi, disegni e rappresentazioni – fedeli o fantasiose – dei loro artisti preferiti e The Weeknd, in particolare, sembra apprezzare largamente questa pratica.

Un ritratto del cantautore canadese, pubblicato su Twitter dall’utente Ballpoint Papi qualche anno fa, è diventato virale nelle ultime ore tanto da spingere The Weeknd a impostare l’immagine come nuova foto profilo su Instagram.

Il che ha verosimilmente fatto impazzire i fan di Abel Makkonen Tesfaye, che si sono scatenati creando il trend I drew The Weeknd. I risultati sono impressionanti e a volte decisamente ironici e dissacranti. Da chi si è limitato a pubblicare l’immagine di uno schizzo a chi ha mostrato tutto il proprio talento artistico: il mondo di Twitter è stato sommerso da ritratti più o meno veritieri dell’artista canadese, che speriamo apprezzi quantomeno lo sforzo.

Di sicuro, al momento il materiale per cambiare nei prossimi mesi la foto profilo non gli manca.