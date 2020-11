Sarà The Weeknd a esibirsi nell’Halftime Show del Super Bowl 2021

La superstar dell’R&B da oltre 50 miliardi di streaming si esibirà durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV il prossimo 7 febbraio. “Sono onorato”, commenta The Weeknd.

È da sempre uno dei traguardi più prestigiosi per le star della musica americana, quasi una consacrazione per una performance che incolla davanti alla tv milioni di persone. E questa volta l’onore spetta a The Weeknd. Sarà infatti la stella dell’R&B a esibirsi durante l’Halftime Show del Pepsi Super Bowl LV in programma al Raymond James Stadium di Tampa sabato 7 febbraio 2021.

Trasmesso in tutto il Paese sulla CBS, l’appuntamento è ben più di un match sportivo: show musicale più visto dell’anno oltreoceano, nella sua ultima edizione è stato seguito da più di 104 milioni di americani. Da Jennifer Lopez e Shakira a Beyoncé, Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Timberlake e Madonna, l’Halftime Show è letteralmente il centro del mondo per una manciata di minuti.

“Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi del mondo esibirsi per il Super Bowl – ha commentato The Weeknd – Essere al loro posto rappresenta un sogno. Sono onorato e super elettrizzato di potermi esibire su questo celeberrimo palco quest’anno”.

E c’è entusiasmo anche nelle parole degli organizzatori. “The Weeknd ha introdotto un suono marchiato dalla propria cifra stilistica – spiega Shawn JAY-Z Carter – La sua unicità fatta di sentimenti e suggestioni ha definito una nuova generazione di consapevolezza nella musica e nell’arte.”

In questo momento strano, il Pepsi Super Bowl LV Halftime Show ha tutte le prerogative per essere un’esperienza straordinaria con un artista altrettanto straordinario. (Shawn JAY-Z Carter)

“Siamo elettrizzati di avere con noi The Weeknd a Tampa sul Pepsi Halftime Stage – gli fa eco Brian Rolapp, NFL Chief Media e Business Officer – le performance dell’Halftime Show hanno una storia di eccellenza e creatività alle spalle. Non vediamo l’ora di poter assistere a ciò che lui porterà al Super Bowl LV.”

Star mondiale a meno di dieci anni dal debutto, The Weekend vanta già nel suo nutrito palmarès i premi musicali più ambiti. Non solo, è tra le persone più influenti del 2020 secondo il Time. R&B, Pop e capacità figurativa sono i capisaldi della sua arte musicale, in cui note e immagini si fondono in maniera iconica.

Non a caso l’artista si è portato a casa il premio per il miglior Video R&B dell’anno ai recenti VMAs. Ma The Weeknd ha anche un cuore grande: negli ultimi dodici mesi, infatti, ha donato in beneficenza oltre 2 milioni di dollari.

Foto da Ufficio Stampa Wordsforyou srl