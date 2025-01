La storica azienda fondata nel 1958 da Carlo Moretti è protagonista di un’esposizione al Museo del Vetro di Murano.

Fino al prossimo 30 giugno, il Museo del Vetro di Murano ospita la mostra Storie di Fabbriche. Storie di Famiglie, un omaggio all’eccellenza del genio creativo muranese apprezzato nel mondo. Curata da Chiara Squarcina, Mauro Stocco e Marta Moretti, l’esposizione si tiene nello Spazio Ex Conterie e celebra il percorso straordinario della Carlo Moretti, storica azienda fondata nel 1958.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Cuore della mostra è la cospicua donazione di oltre 400 opere fatta nel 2020 dalla Carlo Moretti al Museo del Vetro, presentata al pubblico per la prima volta. Una collezione che racconta in modo dettagliato l’evoluzione dell’azienda: dalle prime produzioni di bicchieri colorati e vetri trasparenti degli Anni Sessanta, fino alle creazioni più recenti, firmate a mano per garantire unicità.

Foto di Irene Fanizza da Ufficio Stampa

Sin dall’inizio, i fratelli Moretti hanno incarnato due anime complementari. Carlo, con il suo approccio minimalista e raffinato, ha firmato il linguaggio stilistico dell’azienda, fatto di forme essenziali e geometrie pure. Giovanni, invece, ha saputo intercettare i gusti del mercato e promuovere l’azienda a livello internazionale. Insieme, hanno creato una narrazione imprenditoriale e artistica capace di oltrepassare i confini di Murano, raggiungendo prestigiose destinazioni come i grandi magazzini Bloomingdale’s di New York.

LEGGI ANCHE: — Monia Ben Hamouda vince il MAXXI Bvlgari Prize: «Costruire muri per poi farli cadere»

Una storia che racconta Venezia

Negli anni Settanta, la Carlo Moretti visse una stagione di grandissima innovazione, introducendo tecniche avanzate e un linguaggio espressivo unico. La ripresa del tradizionale cristallo muranese diventò, così, il segno distintivo dell’azienda, con progetti iconici come il bicchiere Ottagonale del 1974 e l’Ovale del 1976. In seguito, il decennio successivo ha portato eleganza e raffinatezza con le serie Millemolature e Bande molate, mentre negli anni Novanta, con il progetto Monolite, l’azienda ha esplorato il linguaggio scultoreo, ispirandosi al paesaggio urbano di Manhattan.

Foto di Irene Fanizza da Ufficio Stampa Foto di Irene Fanizza da Ufficio Stampa

Un altro punto di forza della Carlo Moretti è la produzione di Calici da collezione, lanciati nel 1990 e rinnovati ogni anno. Si tratta di pezzi unici, caratterizzati da colori e decorazioni sempre diversi, che hanno riscosso un enorme successo commerciale e sono tra le opere più rappresentative del brand.

Le creazioni dei fratelli Moretti continuano a incarnare l’essenza di Venezia: una città capace di essere, come il vetro, solida e fluida al tempo stesso. La loro arte riflette questa dualità, combinando tradizione e innovazione, memoria e modernità.

Foto da Ufficio Stampa