Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2025, l’Al Jazeera Al Hamra Heritage Village accoglierà i visitatori per il Ras Al Khaimart Art Festival.

Tutto è pronto per la 13esima edizione del Ras Al Khaimart Art Festival, che si svolge – come ogni anno – presso l’Emirato di Ras Al Khaimah. Dal 31 gennaio al 28 febbraio 2025, il Festival esplorerà il tema della Memoria e accoglierà i visitatori nell’incantevole cornice dell’Al Jazeera Al Hamra Heritage Village, importante sito, testimonianza del patrimonio storico-culturale dell’Emirato.

Il Ras Al Khaimah Art Festival 2025 vedrà la partecipazione di oltre 100 artisti locali e internazionali, che presenteranno opere ispirate a esperienze personali e collettive. Attraverso riflessioni intime e narrazioni culturali condivise, il Festival intende creare uno spazio comunitario per la connessione e l’introspezione. Il tema della Memoria trova ispirazione nella celebre citazione di Oscar Wilde: La memoria è un diario che ciascuno di noi porta con sé. Questo concetto guida la programmazione del Festival, che esplora come la memoria colleghi il passato al presente, plasmi le identità e orienti il futuro.

Ras Al Khaimart Art Festival: le attrazioni

Il Garden of Self-Reflected Memories è un’installazione di arte moderna che riflette l’architettura antica di Al Jazeera Al Hamra, fondendo storia e innovazione per creare uno spazio stimolante. Memory Lane, un nuovo percorso espositivo con le migliori opere degli ultimi cinque anni degli artisti premiati al Festival, va invece ad aggiungere un elemento riflessivo. Il Back in Time Weekend, dal 7 al 9 febbraio, offre programmi nostalgici e workshop progettati per trasportare i visitatori verso i preziosi ricordi dell’infanzia.

I weekend tematici immergeranno gli ospiti in esperienze uniche, con workshop interattivi, performance dal vivo e conversazioni illuminanti come il Cultural Weekend (21-23 febbraio), che celebra le tradizioni emiratine con artigiani locali ed esposizioni culturali e il Family & Pet-Friendly Weekend (14-16 febbraio), uno spazio accogliente per famiglie.

Collaborazioni ed esperienze culinarie

Quest’anno le collaborazioni globali avranno un ruolo di rilievo, con sei mostre in partnership con la Fondazione Marinko Sudac, le ambasciate di Paesi Bassi, Germania, Regno Unito e Brasile e la Missione USA negli Emirati Arabi Uniti. Proiezioni di film giapponesi il venerdì sera, in collaborazione con il Consolato Giapponese, aggiungeranno un tocco cinematografico internazionale.



Le esperienze food includono eventi esclusivi come Belly of the Beast, un’avventura culinaria sudafricana con gli chef Anouchka Horn e Neil Swart, e il viaggio gastronomico all’Antica Australis. Anche in questa edizione sarà presente il Barasti Market, un mercato dinamico con cucina locale emiratina, boutique uniche e intrattenimento dal vivo. Le visite guidate offriranno invece l’opportunità di approfondire la ricca storia di Ras Al Khaimah, tra cui passeggiate nel patrimonio culturale ed esplorazioni culinarie, offrendo una panoramica unica sulla vibrante cultura della regione.Il Ras Al Khaimah Art Festival 2025 è organizzato da Aldar e sostenuto da importanti partner, tra cui RAK Properties, Stevin Rock e RAK Ports. Con una programmazione coinvolgente e paesaggi mozzafiato, il Festival promette un’esperienza altamente trasformativa.



Maggiori informazioni e prenotazione di biglietti per workshop, tour ed eventi, sono disponibili sul sito ufficiale del festival https://www.rakart.ae/.