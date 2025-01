Giovedì 16 gennaio apre, all’Alveare Culturale della Fabbrica del Vapore, la personale di Claudia De Luca.

Cosa fanno le ombre quando non sono gettate? È questo l’interrogativo (suggestivo e provocatorio) che rappresenta il fulcro della nuova mostra personale di Claudia De Luca, che si apre il 16 gennaio presso l’Alveare Culturale della Fabbrica del Vapore. Un invito a esplorare ciò che sfugge alla percezione ordinaria in un percorso che si snoda tra il visibile e l’invisibile. Lì dove ombre, luce e sogni si intrecciano.

Le ombre, nell’immaginario di Claudia De Luca, non sono meri vuoti o assenze, ma spazi vibranti di possibilità. Ogni opera, infatti, si presenta come una finestra aperta su ciò che esiste, ma non si manifesta del tutto. In questo senso, lo spazio diventa un universo di potenzialità, di attimi sospesi tra il non ancora e il forse, un futuro ancora in bilico.

Così, le ombre si allungano, danzano e si distorcono, trasformandosi in segni di una realtà sconosciuta, spiega De Luca. È un viaggio che invita a scorgere l’invisibile, a porre domande su ciò che non possiamo afferrare con immediatezza ma percepiamo nel profondo.

L’arte di Claudia De Luca esplora il continuo dialogo tra luce e ombra come compagne inseparabili. “Ogni quadro è un faro nel buio”, un tentativo di portare chiarezza non per eliminare l’oscurità, ma per esplorarla.

In questa ricerca, l’artista si colloca in una tradizione pittorica che richiama l’informale degli Anni Cinquanta, ma che si evolve verso una dimensione più intima, sospesa.

La tarlatana come metafora del visibile e dell’invisibile

Elemento distintivo del lavoro di De Luca è l'utilizzo della tarlatana, una stoffa leggera e trasparente, che diventa il simbolo della nostra percezione limitata. La tarlatana invita lo spettatore a "intra-vedere", a guardare oltre la superficie, verso ciò che sfugge al quotidiano. Fragile ed evocativo, questo materiale incarna il desiderio di spingersi oltre il visibile per abbracciare l'incertezza e il dubbio. Senza risposta.

Le domande restano, dunque, a spingere una riflessione su ciò che resta nell’ombra accettandone tutta l’incertezza.

Cosa Fanno le Ombre Quando non Sono Gettate?

Mostra Personale di Claudia De Luca

Apertura: 16 Gennaio 2025

Orario: Mercoledì – Venerdì 10:00-18:00 // Sabato e Domenica 14:00-19:00

Fino al 7 febbraio 2025

Dove: Alveare Culturale,

Via Giulio Cesare Procaccini 4 (Fabbrica del Vapore), 20154, Milano

Crediti fotografici Eleonora Conti da Ufficio Stampa