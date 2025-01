Dal 18 gennaio al 16 marzo, Casa Morandi, in collaborazione con la galleria P420, ospita la mostra personale di Alessandra Spranzi.

Dal 18 gennaio al 16 marzo 2025, Casa Morandi, parte del Settore Musei Civici Bologna, ospita la mostra personale di Alessandra Spranzi, intitolata Il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto. Promossa in collaborazione con la galleria P420 e inserita nel programma ART CITY Bologna 2025, l’esposizione mette in relazione le atmosfere delle fotografie di Spranzi con gli spazi e le opere di Giorgio Morandi.

In mostra nove fotografie inedite della serie Sul tavolo #80 (2014-2024), in cui Spranzi esplora il potenziale della ripetizione come metodo per riflettere sul tempo e affinare lo sguardo. Il soggetto – una pagina tratta dalla monografia Giorgio Morandi di Arnaldo Beccaria e un tubo di rame raccolto per strada – diventa il punto di partenza per un’indagine sull’essenza delle immagini e delle cose.

Veduta della mostra il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto di Alessandra Spranzi.

Foto di Valentina Cafarotti via Ufficio Stampa

Il quale cerca solamente la sua bellezza, nel modo qui descritto rappresenta mette al centro la variazione di luce e colore nelle stampe fotografiche invitando lo spettatore a rallentare e contemplare. Una ripetizione che non è esercizio formale, ma un percorso verso una semplicità aperta a molteplici interpretazioni.

L’omaggio a Morandi e il potere della ripetizione

La scelta del libro di Beccaria, prima monografia dedicata a Morandi pubblicata nel 1939 da Ulrico Hoepli, non è casuale. Si tratta, infatti, di un tributo al maestro bolognese e alla sua poetica. Tuttavia, il lavoro di Spranzi si distingue per la sua riflessione sulla percezione e sull’atto del vedere.

Attraverso le sue immagini, l’artista crea una tensione tra oggetto e rappresentazione, tra presenza e assenza, rievocando la ricerca poetica delle nature morte di Morandi. È Spranzi stessa a sottolineare il valore creativo del processo che si traduce in opere che tra la realtà e il sogno, tra rigore e contemplazione.

Allo stesso modo non è casuale la scelta di Casa Morandi come sede espositiva in quanto amplifica il dialogo tra l’opera di Spranzi e l’universo del maestro bolognese. Tra i temi condivisi, quello del silenzio, della luce e della ripetizione trovano una nuova risonanza. Le fotografie e i video – Making of Ein Tisch (2018) e Metronomo (non farlo) (2023) – creano una connessione ancora più profonda tra i linguaggi ed epoche.

Veduta della mostra / Foto di Valentina Cafarotti da Ufficio Stampa

ART CITY Bologna 2025 si arricchisce così di un progetto che unisce rigore concettuale e poesia visiva. E riafferma il ruolo della fotografia come mezzo per fermare il tempo, esplorare il reale e aprire varchi verso l’ignoto.

Il quale cerca solamente

la sua bellezza,

nel modo qui descritto

Di Alessandra Spranzi

A cura di Lorenzo Balbi



18 gennaio – 16 marzo 2025

Casa Morandi

Via Fondazza 36, Bologna

Orari di apertura

Sabato h 14.00 – 17.00

Domenica h 10.00 -13.00 e 14.00 – 17.00

Orari di apertura in occasione di ART CITY Bologna 2025

Giovedì 6 febbraio 2025 h 10.00 – 20.00

Venerdì 7 febbraio h 10.00 – 20.00

Sabato 8 febbraio 2025 h 10.00 – 22.00

Domenica 9 febbraio 2025 h 10.00 – 20.00

Ingresso Gratuito

Foto di Valentina Cafarotti da Ufficio Stampa