Fino al 17 marzo 2025, Milano omaggia Enrico Baj con una mostra al Castello Sforzesco che raccoglie opere dalla Raccolta Bertarelli.

In occasione del centenario della nascita di Enrico Baj (1924-2003), il Castello Sforzesco inaugura la mostra Multiplo Baj. Opere dalla Raccolta Bertarelli, visibile fino al 17 marzo 2025. Il percorso espositivo, ospitato nel Museo delle Arti Decorative, presenta una selezione di venti opere provenienti dal Fondo Baj, donato dall’artista stesso alla città negli anni Settanta e arricchito nel tempo fino agli anni Duemila.

Nel complesso, si tratta di un’esplorazione del lavoro di Baj attraverso tecniche innovative e materiali eterogenei come passamanerie, specchi, mattoncini Lego e Meccano, che caratterizzano i suoi celebri temi Dame e Generali. “La mostra Multiplo Baj rappresenta un’ulteriore occasione per riflettere sull’approccio profondamente innovativo di Enrico Baj”, ha dichiarato l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Foto da Ufficio Stampa Foto da Ufficio Stampa

“Le opere custodite nella Raccolta Bertarelli raccontano un percorso creativo che attraversa e reinterpreta il Novecento. In un dialogo costante tra cultura alta e materiali del quotidiano, tra ironia e critica sociale. Con questa esposizione all’interno del percorso del Museo delle Arti Decorative del Castello Sforzesco, Milano continua il suo omaggio a un protagonista assoluto della storia dell’arte in occasione di questo importante anniversario. Celebrando anche il valore della generosità dell’artista, che con le sue donazioni ha arricchito in modo significativo il patrimonio culturale della nostra città”.

LEGGI ANCHE: — ‘Illusion’, la mostra temporanea di DESTRO: «L’arte è necessaria»

Il progetto si inserisce nel programma milanese per il centenario dell’artista, avviato con la retrospettiva BAJ. Baj chez Baj a Palazzo Reale, visitabile fino al 9 febbraio 2025. I visitatori delle due mostre possono usufruire di una tariffa ridotta combinata.

Info utili:

Multiplo Baj : Castello Sforzesco, dal 19 dicembre 2024 al 17 marzo 2025

: Castello Sforzesco, dal 19 dicembre 2024 al 17 marzo 2025 Baj chez Baj: Palazzo Reale, fino al 9 febbraio 2025.

Immagini da Ufficio Stampa / In copertina: Roberto Sanesi, Alterego ed altre ipotesi, 1970