La mostra che BiM dedica al fotografo polacco Niepsuj invita a riflettere criticamente sulla percezione del mondo che ci circonda.

Fino al prossimo 14 marzo, la C41 Gallery ospita Showroom, la prima esposizione personale del fotografo polacco Piotr Niepsuj, curata da C41. Una mostra che si inserisce all’interno del progetto di rigenerazione urbana BiM – dove Bicocca incontra Milano, che converte il distretto Bicocca in un hub culturale e creativo.

Showroom trasforma, dunque, la C41 Gallery in uno spazio sperimentale: un lungo corridoio conduce i visitatori verso un’esposizione di coffee tables che uniscono fotografia e design. I tavolini, ispirati a figure come Gae Aulenti e Maarten van Severen, racchiudono al loro interno fotografie scattate dallo stesso Niepsuj con lo smartphone. Le immagini, volutamente quotidiane e imperfette, invitano provocatoriamente a una riflessione critica sulla nostra percezione del mondo.

Immagine da Ufficio Stampa

“A Milano tutto è un prodotto, un investimento o almeno un’occasione per comunicare qualcosa di capitalizzabile. – spiega Piotr Niepsuj – Una mostra, anche questa, non è più un modo per conoscere un artista o un luogo di scambio intellettuale. Ora è un contenuto, uno strumento di marketing”. Classe 1984, Niepsuj vive e lavora a Milano come fotografo di moda e design, oltre a essere cofondatore dell’associazione no-profit IMAGE CULTURE, MILAN. Nel 2024 ha pubblicato il libro Full Phrases, una raccolta di componimenti ispirati al formato breve degli haiku giapponesi, in cui il linguaggio diventa strumento di riflessione artistica.

Parallelamente alla mostra negli spazi della C41 Gallery, C41 Panorama – situato al piano terra del complesso, propone un’opera collettiva che indaga la simbologia dell’uovo – metafora di rinascita e creazione – attraverso un allestimento che spazia tra fotografia, video, cinema e arti visive. Esternamente, un imponente uovo gonfiabile illumina il BiM Garden, come riferimento contemporaneo all’iconico dipinto di Piero della Francesca.

Informazioni utili

Immagine da Ufficio Stampa Immagine da Ufficio Stampa

Quando: dal 12 dicembre 2024 al 14 marzo 2025

Dove: BiM – Viale dell’Innovazione 3, Milano

C41 Gallery: lun-ven 11:00-17:00; sab-dom su prenotazione

C41 Panorama: lun-ven 09:00-20:00; sab-dom su prenotazione

Ingresso gratuito.

Immagini da Ufficio Stampa