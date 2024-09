Le opere liriche di Puccini rivivono attraverso la pittura di Corrado Veneziano, in una mostra che unisce musica, arte e memoria.

Dopo l’ottima accoglienza a Roma, presso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, e a Bruxelles (Teatro del Conservatoire Royal), Visse d’Arte arriva a L’Aquila. L’esposizione – coordinata da Mariangela De Vita – è ospitata nei prestigiosi spazi del Centro Congressi Luigi Zordan e di Palazzo Camponeschi, in occasione di Street Science 2024, evento di divulgazione scientifica promosso dall’Università degli Studi dell’Aquila’

Curata da Francesca Barbi Marinetti, Cinzia Guido e Sonia Martone,Visse d’Arte è l’unica mostra di un artista vivente inserita nel programma ufficiale delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini. Venti le tele esposte, di medie e grandi dimensioni, tutte caratterizzate da una forte espressività figurativa e cromatica.

Veneziano gioca con le linee dei pentagrammi musicali, che diventano elementi visivi nitidi o sfumati, attorno ai quali si sviluppano corde, rami, scale, petali e onde del mare. E nei dipinti emergono volti femminili e paesaggi che evocano scenari come Pechino, Nagasaki, Parigi, Roma e Firenze. Luoghi, a volte chiaramente riconoscibili e altre volte eterei e sfuggenti, che riescono a trasmettere la complessità artistica e narrativa delle opere di Giacomo Puccini.

La mostra, patrocinata dal Comune dell’Aquila, è definita da Corrado Veneziano “un appuntamento speciale. Con una città che, dopo la drammatica cicatrice del terremoto del 2009, riesce a mostrare un orgoglio ricostruttivo di straordinaria dignità civile. Premiata dal riconoscimento di Capitale della Cultura Italiana 2026”.

La mostra è sostenuta da D.d’Arte e Iacovelli and Partners, e gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Commissione Cultura della Camera e del Comitato nazionale Puccini100.

L’artista

Corrado Veneziano, PhD in Lettere e Arti, ha esordito nel 2013 con il supporto di figure illustri come Achille Bonito Oliva e Marc Augé. Le sue opere sono state esposte in musei e gallerie di rilievo internazionale, con il patrocinio di istituzioni quali il Governo italiano, l’Unione Europea, il Museo del Louvre e il Governo cinese. Tra i suoi curatori si annoverano Derrick de Kerckhove, Wu Weidung e Raffaella Salato. Una delle sue tele è stata scelta per il Francobollo ufficiale dello Stato italiano dedicato all’Inferno dantesco.

VISSE D’ARTE

Le opere liriche di Giacomo Puccini nella reinterpretazione pittorica di Corrado Veneziano

L’AQUILA

23 – 30 settembre 2024

Università degli Studi dell’Aquila – Centro Congressi “Luigi Zordan”

P.za S. Basilio, 3

Orario: 10:00 – 20:00

Inaugurazione: lunedì 23 settembre 2024 – ore 18:00

1 – 7 ottobre 2024

Palazzo Camponeschi

Piazza Santa Margherita, 2, 67100 L’Aquila

Orario: 8:00 – 18:00

Ingresso libero

