Fino al 27 luglio, la boutique di Antonio Marras in via dei Condotto a Roma espone la mostra ‘Linea d’ombra’ ispirata ala romanzo di Joseph Conrad.

Non solo abiti. Fino al prossimo 27 luglio, infatti, gli spazi della boutique Antonio Marras in via dei Condotti a Roma accoglie la mostra Linea d’ombra. Ispirata al romanzo La linea d’ombra (1916) di Joseph Conrad, l’esposizione propone disegni dell’artista-stilista insieme a foto e video sotto la sua direzione artistica. Al centro, come nelle pagine del romanziere, la riflessione sul tempo e sul passaggio all’età adulta.

Nelle 41 opere presenti, Marras porta nel cuore della città eterna un itinerario frammentato di storia personale e collettiva fatto di volti, mani, orme, luci, ombre, oggetti e composizioni. Riconoscibili alcuni dei motivi cari all’artista, a partire dall’amore per tutto ciò che reca tracce del tempo ed è trasformato dal vissuto. Ma anche l’interesse per la ripetizione, il gusto per l’accumulo e la passione per la teatralità.

Il disegno di Antonio Marras è parte della quotidianità dello stilista, per il quale “nulla dies sine linea, nessun giorno senza tracciare una linea’’. Sempre armato di matita o penna con cui riempire gli spazi di un foglio, l’artista traccia mappe e segna territori, tratteggiando voci e silenzi. Un’urgenza che dà vita a un universo di linee e disegni che comunicano emergendo dall’ombra.

Apertura al pubblico:

27 giugno – 27 luglio 2024 Boutique Antonio Marras Roma, via dei Condotti 49/50

Orari negozio:

Lun – Dom: 10:00 – 20:00

Ingresso gratuito

