‘Lovesick e altre storie’ è il nuovo volume della collana Junji Itō Collection di J-POP Manga

In arrivo il nuovo agghiacciante volume della Junji Itō Collection: 'Lovesick e altre storie' del maestro dell’horror.

Halloween è alle porte e, per l’occasione, J-POP Manga presenta il nuovo volume della collana Junji Itō Collection dedicata al maestro del brivido giapponese. L’autore di Tomie torna sugli scaffali con l’antologia Lovesick e altre storie, raccolta premiata agli Eisner Award 2022 disponibile a partire dal 19 ottobre.



Nel racconto che dà il titolo al volume, un giovane studente delle medie – Ryusuke – fa finalmente ritorno nella città della sua infanzia, dopo un lungo girovagare per via del lavoro paterno. La gioia della riscoperta delle sue storiche amicizie si mescola presto, però, a un sentimento di angoscia. Il ritorno di Ryusuke, infatti, è coinciso con l’inizio di fenomeni strani e inspiegabili che riguardano il gioco del momento, l’incrocio del veggente. A Nazumi infatti i giovani si appostano agli incroci per chiedere alla prima persona che passa una predizione sul loro futuro. Da qualche tempo, però, una figura vestita di nero si aggira per le strade pronunciando oracoli pieni di sventura. E lasciando una scia di morte e follia al suo passaggio…

LEGGI ANCHE: J-POP Manga: tutte le uscite di ottobre 2022

Si apre così la raccolta di cinque storie meravigliosamente spaventose dove l’ossessione, il senso di colpa e l’angoscia prendono forma e consistenza e perseguitano i loro protagonisti in veste di spiriti, presenze e ombre nella nebbia in una delle opere più amate di Junji Itō. Dopo Circo e Altre Storie, Brivido e Altre Storie, Il Libro delle Maledizioni di Soichi, Tomie, Nel Suolo e altre storie, Il Mostro – Frankenstein e Altre Storie, Oblio e Altre Storie, Labirinto e Altre Storie, Ruggito e Altre Storie, Voci e altre Storie, Lovesick e altre storie arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store digitali dal 19 ottobre.