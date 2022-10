J-POP Manga: tutte le uscite di ottobre 2022

Il mese di ottobre di Edizioni BD e J-POP Manga è ricco di nuove uscite e attesissime hit. Tutti i dettagli.

Tante le novità di J-POP Manga previste per il mese di ottobre, mentre il countdown per Lucca Comics & Games è iniziato! Arriva Hanako Kun – i sette misteri dell’accademia Kamome Art Work, l’attesissimo artbook sul mondo dello spiritello più amato di Aida Iro. Continua DanDaDan 2, con il suo secondo volume, in anteprima assoluta a Romics 2022, dal 6 al 9 ottobre. Sarà inoltre disponibile anche l’attesissimo cofanetto di Lady Snowblood, nella sua nuova edizione definitiva mentre, per gli amanti di The Promised Neverland, l’atteso terzo cofanetto del Grace Field’s Collection Set! Continua la Osamushi Collection con Microid S 1 e non solo! Per Edizioni BD sarà in libreria, fumetteria e negli store online 20 nodi, il vincitore del Lucca Project Contest 2021, dalla penna del talento esordiente di Elena X.

J-POP Manga, tutte le uscite di ottobre 2022

Uscite J-POP Manga 5 ottobre

Il 5 ottobre sarà in libreria, fumetteria e negli store online Microid S 1, nuovo titolo della Osamushi Collection: un manga di sci-fi, azione e critica ambientalista dal genio di Osamu Tezuka. Tornano anche le avventure di Otoko Zaka 10, dal geniale Masami Kurumada, padre di Saint Seiya. E continuano Dance Dance Danseur 7, I quattro fratelli Yuzuki 3, Kemono Jihen 13, Mission: Yozakura Family 8, Rent a girlfriend 11 e The Rising of the Shield hero 20.

Uscite 12 ottobre

Il 12 ottobre arriva l’attesissimo artbook del mondo di Hanako Kun – I sette misteri dell’Accademia Kamome, con oltre 170 illustrazioni, anche inedite e tutte le pagine a colori della rivista Monthly Gfantasy dal 2015 al 2019. Una perla per tutti gli appassionati dello spiritello di Aida Iro! Continuano DanDaDan 2, La maschera di Innsmouth 2, My dress-up darling. Bisque Doll 6, Shadows House 10, Under Ninja 5 e Game of Familia 8.

Uscite 19 ottobre

Il 19 ottobre arriva, per tutti i fan di The Promised Neverland, l’immancabile terzo cofanetto del Grace Field’s Collection Set! All’interno i volumi inediti Kaiu Shirai x Posuka Demizu – Short Stories e la terza novel della serie, Storie di amici guerrieri. Continua la Junji Ito Collection, la collana dedicata al maestro assoluto del J-Horror con l’attesissimo volume Lovesick e altre storie, raccolta di storie dell’orrore premiata agli Eisner Award 2022! A Nazumi, una cittadina immersa nella nebbia, i giovani si appostano agli incroci per chiedere alla prima persona che passa una predizione sul loro futuro. Molti, come Ryusuke, ridevano di questa innocua superstizione, ma da qualche tempo una figura vestita di nero si aggira per le strade pronunciando oracoli pieni di sventura, lasciando una scia di morte e follia al suo passaggio…

Sarà inoltre disponibile il secondo volume del webcomic più in voga del momento, plurinominato agli Eisner Awards: Lore Olympus 2 – Conseguenze. Il riadattamento del mito di Ade e Persefone di Rachel Smythe continua tra intrighi, oscuri segreti e un turbinio di sentimenti. Continuano Alice in Borderland 5, I am a Hero Nuova Edizione 7, Komi can’t communicate 23 e Kingdom 54.

Uscite 26 ottobre

Il 26 ottobre sarà in libreria Lady Snowblood di Kazuo Kamimura e Kazuo Koike: in un fantastico cofanetto da collezione con 3 volumi, incluso il sequel Lady Snowblood – Rinascita. Dal 26 ottobre disponibile l’esclusivo cofanetto da collezione della miniserie di Asumiko Nakamura, All about J, la storia di un’anima errante alla ricerca del vero amore. Dopo aver perso entrambi i genitori in una tragica giornata, J si trasferisce in un prestigioso collegio maschile. Il suo sogno, però, è quello di diventare una donna amata da tutti, come Marilyn Monroe.

Per i fan di Tokyo Revengers, l’opera shonen di Ken Wakui che sta conquistando il mondo, arriva dal 26 ottobre il secondo Tokyo Revengers Manji Gang Pack, al cui interno potranno trovare, in anteprima rispetto all’uscita regolare, il 20esimo volume di Tokyo Revengers e il character book, ricco di contenuti esclusivi, illustrazioni e gadget speciali del pack!

Continuano alcuni dei titoli più seguiti del momento come Blue Giant 3, Love After World Domination 5, Smile down the Runaway 6, Buddha 6, Chocolatier 5 e Overlord – Light Novel 9. Per Edizioni BD, sarà disponibile 20 nodi, l’opera vincitrice del Lucca Project Contest 2021, scritta e disegnata dall’esordiente Elena X: un racconto di formazione intenso e attuale, benedetto da disegni straordinari!

2020. Renata Colle si trova in barca a vela assieme a suo padre quando viene annunciato il lockdown. Invece di rientrare e rinchiudersi in un appartamento, il padre Vittorio, che non ha mai avuto l’occasione di stare con lei, le propone di proseguire la navigazione. Destinazione: Africa. Ma l’oceano, così come la vita, è mosso da correnti invisibili e imprevedibili, e il viaggio di Renata e Vittorio si trasforma in qualcosa di molto più estremo e personale. Un naufragio dell’anima, una lotta sfiancante per ritrovare la propria rotta interiore e prendere in mano la propria vita.

Tra le ristampe più recenti già disponibili: BJ Alex BOX 1 (vol. 1-2), BJ Alex 1 e 2, Super Mario Adventures, Lovecraft – la maschera di innsmouth box 1-2, Lovecraft – la maschera di innsmouth 2, Made in Abyss 04.