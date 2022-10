‘La taverna di mezzanotte’: una cena evento alla Gastronomia Yamamoto di Milano per l’uscita del manga

In occasione dell'uscita del sesto volume de 'La taverna di mezzanotte', l'11 ottobre a Milano una cena evento ispirata al manga di Yaro Abe.

La taverna di mezzanotte – Tokyo Stories vol. 6 di Yaro Abe è disponibile il libreria e fumetteria dal 7 ottobre 2022. E, per l’occasione, BAO Publishing e la Gastronomia Yamamoto di Milano hanno organizzato una serata speciale.

LEGGI ANCHE: Korea Week a Roma, il programma degli eventi dal 20 al 26 ottobre

Un’opportunità per sperimentare – anche attraverso il gusto – il nuovo titolo della linea Aiken (il manga di BAO), che ha ispirato la serie originale Netflix Midnight Diner: Tokyo Stories. Del resto, il manga parla di persone che vivono la notte, per i motivi più disparati. Il cast è ricorrente ma irregolare, proprio come la clientela affezionata di un ristorante di quartiere. Ci sono graditi ritorni e personaggi nuovi, tra cui mangaka, aspiranti scrittori, coppie in crisi, investigatori privati, criminali incalliti e hostess. La varia umanità di Abe sensei si mostra a tavola, e le conversazioni notturne davanti all’oste diventano piccole perle di narrazione, ironiche e agrodolci.

La taverna di mezzanotte: cena speciale alla Gastronomia Yamamoto

In occasione dell’uscita di questo sesto volume, l’11 ottobre a Milano da Gastronomia Yamamoto si terrà una serata speciale organizzata con BAO Publishing. Una cena evento ispirata al manga di Yaro Abe. Il manga più goloso in circolazione e il ristorante giapponese più amato di Milano, insieme.

Una serata con un menù dedicato durante la quale Aya Yamamoto e il team BAO racconteranno i segreti de La taverna di mezzanotte e i suoi gustosissimi piatti. Per partecipare è necessario prenotarsi sul sito di Gastronomia Yamamoto.

Yaro Abe

Yaro Abe, classe 1963, ha scoperto la passione per il fumetto negli anni dell’università a Waseda. Ha lavorato per oltre venti anni come direttore di un’agenzia pubblicitaria, fino al suo debutto nel mondo del manga nel 2003, anno in cui il suo talento è esploso grazie alla vittoria del concorso Nuovi talenti della Casa editrice Shogakukan. Nel 2006 ha pubblicato La Taverna di Mezzanotte, che si è aggiudicata numerosi premi e che ha definitivamente consacrato Yaro Abe come uno dei mangaka più interessanti degli ultimi anni. L’opera è stata trasposta in una fortunata serie tv targata Netflix.