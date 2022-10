Korea Week a Roma, il programma degli eventi dal 20 al 26 ottobre

Torna a Roma la Korea Week dal 20 al 26 ottobre 2022. Tra gli eventi, cinema ma anche arte, k-pop e cucina.

La Korea Week torna a Roma – da giovedì 20 ottobre a mercoledì 26 ottobre – nel suo format originale, offrendo al pubblico un ricco programma di eventi. Dall’arte al cinema passando per il K-Pop, spettacoli, cucina e turismo. La kermesse è come sempre organizzata dall’Istituto Culturale Coreano, legata all’Ambasciata della Repubblica della Corea del Sud, e ha il compito di promuovere la cultura coreana in Italia.

«La cultura coreana è in crescente espansione, come l’interesse e la curiosità verso il nostro Paese. – dichiara la Direttrice dell’Istituto Culturale Coreano Chun Ye Jin – Così, per questa edizione della Korea Week, abbiamo preparato un talk-show su turismo e cucina coreana. Inoltre, per far scoprire vari aspetti della cultura coreana, abbiamo preparato vari eventi che uniscono la tradizione con il moderno. E speriamo che il pubblico possa accorrere numeroso e apprezzare il tutto».

Tra gli ospiti, Selvaggia Lucarelli, lo chef food blogger Lorenzo Biagiarelli e lo YouTuber Seoul Mafia.

Korea Week a Roma, il programma

Giovedì 20 ottobre alle ore 19 l’inaugurazione di una mostra d’arte d’eccezione: L’Era dell’Arte Coreana: The Eternal. La mostra si terrà presso Istituto Culturale Coreano (Via Nomentana, 12). Per la prima volta in Italia si potranno ammirare i Sansuhwa (arte orientale che ritrae paesaggi di acque e monti) del celebre pittore coreano Park Dae-sung (in arte Sosan, che significa piccolo monte). Park Dae-sung è famoso per il Sumukhwa, ossia la pittura a inchiostro e acqua, tecnica pittorica monocromatica tipica dell’Estremo Oriente. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Sabato 22 Ottobre dalle ore 12 alle ore 19 (presso A.s.d. Studio danza Artemosa, via Cutilia 41) spazio alla K-Pop Academy in edizione speciale. Partecipazione su prenotazione con link fornito dall’Istituto Culturale Coreano. Sempre sabato, ma alle ore 19, appuntamento all’Istituto Culturale Coreano per Video spettacolo di un balletto rappresentato dal Seoul Art Center, An Jung Geun, la Danza dal Paradiso. Si tratta di una kermesse di danza con istruttore d’eccezione Xinuz, coreografo e ballerino che collabora attivamente con i BTS.

Domenica 23 Ottobre, alle ore 16 (Teatro Orione, Via Tortona 7) K-Pop Talk & Dance, condotto dallo YouTuber Marco Ferrara alias Seoul Mafia. L’ingresso è libero fino esaurimento posti. Infine, da Lunedì 24 ottobre a Mercoledì 26 ottobre – un tris di film coreani presso The Space Moderno (P.za della Repubblica 43/45). L’ingresso è su prenotazione. I tre film in programmazione sono Nido di Vipere (24 Ottobre) dell’emergente regista coreano Kim Yong-hoon, Escape from Mogadishu (25 Ottobre) presentato quest’anno in Italia al Florence Korea Film Fest e al Far East Film Festival e Decision to Leave (26 Ottobre) del celebre e pluripremiato regista coreano Park Chan-wook.