J-POP Manga, tutte le uscite di luglio 2022

Tante le novità di J-POP Manga previste per il mese di luglio. Tra queste Squalificati – Ranger Reject di Negi Haruba, già creatore di The Quintessential Quintuplets con protagoniste le cinque amatissime gemelle Nakano. Un nuovo manga che stravolge il genere Super Sentai. Dall’autore di Girl from the Other Side, Nagabe, arriva poi Monotone Blue, una singolare storia di amore tra due liceali molto diversi. A luglio tornano inoltre Tokyo Revengers 17, Dance Dance Danseur 04, Kowloon Generic Romance 06, Frieren – Oltre la fine del viaggio 6, Nuvole a Nord-Ovest 04 e si conclude La finestra di Orfeo con il vol. 9, ma non solo.

J-POP Manga, le uscite di luglio 2022

Uscite 6 luglio

Il 6 luglio sarà in libreria, fumetteria e negli store online Squalificati – Ranger Reject 1. Negi Haruba ci catapulta in un mondo dove i cosiddetti Salvatori dell’umanità nascondono, dietro la loro eroica facciata, delle trame ben più oscure di quanto si possa immaginare. L’edizione è arricchita da uno speciale gadget: i primi cinque volumi conterranno una card raffigurante le

cinque gemelle Nakano in cosplay da Dragon Keepers. Sarà inoltre disponibile il nono e ultimo volume de La finestra di Orfeo, l’opera d’amore drammatica della leggendaria Riyoko Ikeda, e l’ultimo episodio di Magical Girls Spec-Ops Asuka con il 14esimo e ultimo volume. Continuano anche l’atteso Frieren – Oltre la fine del viaggio 6, con la seconda parte dell’esame dell’Accademia di magia, Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 17, Kowloon Generic Romance 6, Servamp 17 e Toradora! 10.

13 luglio

Il 13 luglio, dal creatore di Girl from the Other Side, Love from the Other Side e Wizdoms, arriva Monotone Blue. In un mondo di animali antropomorfi, Hachi è un gatto liceale molto annoiato, che non riesce a trovare nulla che lo appassioni e lo emozioni, e vive la sua vita in un limbo di noia e monotonia. Un giorno, però, arriva un nuovo compagno di classe, la lucertola Aoi. I due, così diversi e inconciliabili, scopriranno che quando sono assieme la loro vita, fino ad allora così monotona, si colora di un vivido colore blu. Il 13 luglio sarà disponibile anche l’atteso 13esimo volume di Hyouka, il mistery scolastico di Honobu Yonezawa e Task Ohna. Disponibile anche il decimo volume di Zelda – Twilight Princess, ormai prossimo a conclusione.

Continuano: Armed Girl’s Machiavellism 11, Game Of Familia 07, Miss Kobayashi’s Dragon Maid 8, Non Tormentarmi, Nagatoro! 10, Oshi No Ko 3 e Zombie 100 – 9, questi ultimi due in procinto di diventare un anime.



20 luglio

Il 20 luglio proseguono le avventure del medico fuorilegge più famoso al mondo: Black Jack, con l’ottavo volume che si aggiunge alla Osamushi Collection. Quasi giunto a conclusione anche l’avventura di Sharaku, protagonista de Il Terzo Occhio, l’opera di avventura di Osamu Tezuka.

Continuano Call Of The Night 03, Dance Dance Danseur 04, I Diari Della Speziale 08, Komi Can’t Communicate 20 e L’impero Delle Otome 14.



27 luglio

Il 27 luglio arriva la conclusione di uno dei boy’s love più seguiti del momento: Jealousy, l’incredibile canzone d’amore dei due yakuza pazzi di gelosia termina con il quinto volume. Continua anche la nuova edizione di I am a Hero, l’avventura distopica di Kengo Hanazawa, con il volume quattro. Per gli amanti delle light novel, arriva il 17esimo volume di Sword Art Online Novel: Alicization Awakening. Riuscirà Asuna a contrastare l‘esercito del Dark Territory anche dopo la mossa sleale di Critter?

Continuano Infini-T Force 09, Nuvole A Nord-Ovest 04, Smile Down The Runway 03, The Iron Hero 4 e Tokyo Revengers 17.

J-POP Manga, le ristampe

Cavie Umane – Osamushi Collection

I.L, La ragazza dai mille volti – Osamushi Collection

La mia prima volta – My lesbian experience with loneliness

La mia prima volta 2 – Lettere a me stessa

Hanako kun – i sette misteri dell’Accademia Kamome 00

Zelda – Twilight Princess 01

Randagi – Nora to Zassou BOX VOL. 1-4