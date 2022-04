‘Dance Dance Danseur’, la serie manga sul mondo della danza classica di George Asakura

Arriva il 13 aprile Dance Dance Danseur, la serie sul mondo della danza classica di George Asakura (J-POP Manga). La pluripremiata autrice, per quest’opera, ha già vinto il premio della giuria al 23° Japan Media Arts Festival. Un racconto originale e travolgente che abbatte gli stereotipi di genere e si focalizza sull’inarrestabile desiderio di un adolescente talentuoso. Nonostante il pregiudizio e l’ottusità di chi lo circonda, decide infatti di seguire il suo sogno più nascosto, lanciandosi nel difficile mondo della danza classica.

L’opera ha ispirato un anime in produzione da parte di studio MAPPA, già autore di numerosi anime di successo come Kakegurui. Il primo episodio è già disponibile su Crunchyroll.

Fin da piccolo, la vita di Junpei è segnata da un amore enorme, la danza classica, per la quale dimostra da subito grande attitudine. Testardo come solo un bimbo sa essere, riesce a difendere la sua passione dalle ironie dei suoi coetanei, finché un incidente non lo fa vacillare, spingendolo ad abbandonare il suo sogno e a dedicare anima e corpo alle arti marziali. Arrivato al liceo, Junpei è ormai un esperto di Jeet Kune Do, ha molti amici e non perde occasione di mettere in mostra la propria abilità.

Un giorno, nella sua classe arriva Miyako, figlia di un’istruttrice di danza classica. La passione che la ragazza mostra per la danza riaccende in Junpei la voglia di ballare, desiderio in realtà mai sparito in lui del tutto. Riuscirà il giovane a liberarsi dalle catene che si è imposto e a spiccare finalmente il volo sul palcoscenico della danza classica?