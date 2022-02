Un box da collezione per ‘Alma’ di Shinji Mito

Il mondo di 'Alma' arriva in libreria, fumetteria e negli store online dal 2 marzo: la serie sarà raccolta in un box da collezione.

Il mondo post-apocalittico di Alma arriva in libreria, fumetteria e negli store online dal 2 marzo grazie a J-Pop Manga. La serie completa in quattro volumi di Shinji Mito sarà raccolta in un box da collezione.

Costretto a non fermarsi mai e proseguire il suo viaggio in un mondo devastato dalla guerra, Rei nutre un’unica speranza: non essere l’ultimo umano in vita sul pianeta terra. Ad accompagnarlo in questa missione, Rice, l’unico essere che lo ha sempre protetto: una macchina chiamata gijin, con lo scopo di proteggere gli umani.

L’opera è raccolta in una Collection box che raccoglie i 4 volumi scritti e disegnati da Shinji Mito.

Alma, la sinossi

Dopo aver perso Rice, la ragazza con cui ha vissuto per quindici anni, Rei si è messo in viaggio, entrando così in contatto per la prima volta nella sua vita con altre persone e venendo a conoscenza del passato del suo mondo. Per evitare l’estinzione del genere umano, il giovane parte con i suoi nuovi compagni per una spedizione verso l’Alma, quartier generale dei gijin, ma qui scopre una dura verità: tutti gli umani di quel mondo, escluso lui, sono cloni. Come agirà il ragazzo, intenzionato a salvare sia umani che gijin di questo mondo?

Io… sono sempre qui ad aspettarti, in mezzo a questi ruderi! quindi, mi capita di pensarci spesso…E se, un domani, Rei smettesse di essere parte di questo panorama? se mi ritrovassi qui, tra queste rovine in cui il tempo si è fermato, a guardare per sempre questo panorama e ad aspettare, che ne sarebbe di me?

ALMA Di Shinji Mito

4 Volumi – Serie completa

Formato – 12X16,9 – Bross. Con Sovracc.

Pagine – 192 cad.,B/N

Prezzo – 26 € / 6,5 € cad.