Nascita, morte e un’attesa vendetta si condensano nel nuovo volume della serie ‘Qual è il posto più lontano da qui?’. In arrivo il vol. 3.

Dal 24 gennaio – per BAO Publishing – arriva in libreria e fumetteria Qual è il posto più lontano da qui? vol. 3 di Matthew Rosenberg (testi) e Tyler Boss (disegni). Nascita, morte e un’attesa vendetta si condensano nel nuovo volume della serie post-apocalittica dove gli adulti sono scomparsi e bande di ragazzini cercano il proprio posto nel mondo in una landa desolata dopo il collasso della società.

Due tra gli autori indipendenti più importanti della scena americana attuale hanno costruito questa serie ricca e sfaccettata: ragazzini che formano bande per sopravvivere in un mondo post-apocalittico che non lascia scampo agli adulti, in cui si vocifera di una Città in cui finalmente vivere in pace.

Chi sono Gli estranei, e qual è il loro ruolo nel mantenimento dell’equilibrio tra le fazioni di questo mondo artificiale e distopico? Alcune risposte arrivano con questo volume, tra cui quella alla raccapricciante domanda: quale tipo di società potrebbe mai trattare i giovanissimi come degli appestati? Un fumetto d’azione, introspezione, lotta.

Matthew Rosenberg e Tyler Boss

Matthew Rosenberg è uno sceneggiatore americano che con le sue storie ha conquistato pubblico e critica americani. Dopo gli esordi con 12 reasons to die, We Can Never go Home (Black Mask), scrive 4 ragazzini entrano in una banca (disegnata da Tyler Boss e pubblicata da Image Comics) e inizia svariate collaborazioni con Marvel e DC scrivendo per i personaggi più iconici del Fumetto americano: X-Men, Hawkeye, Spider-Man per la prima e Joker (con la storia Joker. Il rompicapo) per la seconda. Dopo il grande successo di 4 ragazzini entrano in una banca, torna a collaborare con Tyler Boss per Qual è il posto più lontano da qui?, serie pubblicata da Image Comics e portata in Italia da BAO Publishing.

Tyler Boss è un fumettista e designer americano. Tra le sue collaborazioni più frequenti, va annoverata quella con lo sceneggiatore Matthew Rosenberg, con cui ha realizzato 4 ragazzini entrano in una banca e con cui sta attualmente realizzando Qual è il posto più lontano da qui?, serie pubblicata da Image e portata in Italia da BAO Publishing. I suoi lavori gli sono valsi numerosi riconoscimenti in ambito internazionale.