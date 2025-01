Arriva per la linea Aiken di BAO Publishing il secondo volume del manga ‘Salva il mondo all’ultimo canestro’ di Nemu Yoko.

Per la linea Aiken, il manga di Bao, BAO Publishing annuncia l’uscita di Salva il mondo all’ultimo canestro vol. 2 di Nemu Yoko. Il volume sarà disponibile in libreria e fumetteria dal 24 gennaio 2025. La storia del manga ruota intorno a due domande: cosa succederebbe se una divinità imprevedibile volesse impedire la distruzione della Terra e, per riuscirci, dovesse contare sulla vittoria di una strampalata squadra liceale di basket femminile? E se alle giocatrici non importasse affatto della missione, impegnate come tutte le adolescenti a districarsi tra primi amori e problemi a scuola? Un manga sportivo e sovrannaturale quindi di Nemu Yoko, già autrice di Io, lui e il gatto per la linea Aiken di BAO. Lo sport può davvero salvare il mondo?

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

LEGGI ANCHE: ‘I pionieri del volo raccontati da Topolino’, un nuovo TopoLibro da collezione

Il dio Kamiya quantomeno ci prova: ha dovuto dare prova dei suoi poteri per convincere le ragazze del liceo Dadakusa a dare il meglio di loro nelle partite, quindi ora si fa sul serio! Ma il cuore della giovane Torako e delle sue compagne è ancora altrove, in bilico tra la paura di cambiare e la voglia di innamorarsi per la prima volta. Basterà un rigoroso programma di allenamenti per scongiurare la fine del mondo? E perché alle ragazze la cosa sembra importare… ma solo fino a un certo punto? Un manga delizioso, atipico e ironico, ma anche profondo e pieno dei tipici batticuori di fine adolescenza, che sarà completo in quattro volumi.

Nemu Yoko: biografia

Nemu Yoko debutta nel 2004 sulla rivista Feel Young di Shodensha, raccontando con uno stile originale storie di vita familiare. Dal 2008 realizza sulla stessa rivista la serie Gozen 3-ji no Muhōchita (adattato nel 2013 per schermo su BeeTv), e l’anno successivo il seguito Gozen 3-ji no Kikenchitai. Dal 2011 pubblica invece su Monthly Flowers di Shogakukan Toriaezu chikyuu ga horobiru mae ni e a partire dal 2020 pubblica, ancora una volta su Feel Young, Guardami, Mukai!, il quale riceve un adattamento televisivo in onda su Nippon TV nel corso del 2023. La sua prima opera pubblicata da BAO Publishing nella collana Aiken è Io, lui e il gatto.