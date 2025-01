Un nuovo TopoLibro da collezione sui primi intrepidi piloti con la prefazione di Davide Morosinotto e una cover firmata da Paolo Mottura.

Panini Comics presenta un nuovo TopoLibro da collezione, interamente dedicato ai pionieri del volo. Il volume raccoglie alcune memorabili avventure disneyane che raccontano il coraggio dei primi intrepidi piloti e le avventurose trasvolate del secolo scorso. Arricchito dalla prefazione di Davide Morosinotto – scrittore vincitore del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2021 – I pionieri del volo raccontati da Topolino è disponibile in edicola, in fumetteria su Panini.it con Topolino 3607 (da mercoledì 8 gennaio).

Topolino e Orazio in: Il primo volo non si scorda mai, scritta da Sergio Cabella e disegnata da Fabrizio Petrossi, apre il volume, seguita da altre appassionanti avventure come De Topis e l’infinita scommessa volante e Topolino e Gancio in: La vita è un’acrobazia, sceneggiate dallo stesso Cabella per i disegni di Luca Usai, Il volo di Paperina O’ Fly, scritta da Claudia Salvatori e disegnata da Comicup Studio, e alcune spassose autoconclusive.

A introdurre le storie la prefazione a cura dello scrittore e giornalista Davide Morosinotto: «Per natura, dobbiamo stare con i piedi ben piantati a terra, ma le nostre teste vogliono guardare le nuvole, sognare la libertà. La stessa libertà che cerchiamo nelle storie, comprese quelle disneyane. I pionieri del volo insegnano che il primo passo è credere in un obiettivo, e anche se tutti dicono che è irraggiungibile, bisogna provarci, spingersi sempre un pochino più in là… anche se non tagli il traguardo scopri che ne è comunque valsa la pena».

L’avventura in aria, poi, prosegue su Topolino 3607 con gli intrepidi aviatori de Le Isole della Cometa, nei nuovi episodi ambientati nel misterioso arcipelago di Rodent. Pietro B. Zemelo e Nico Picone, al timone della serie, ampliano il racconto con arcani da svelare, nuovi nemici da affrontare e approfondiscono personaggi già conosciuti e i rapporti che li legano.