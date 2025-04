La Mostra d’Oltremare a Napoli si prepara a ospitare l’edizione numero XX del COMICON che propone ben diciotto mostre tematiche. Ecco quali sono.

Dal 1 al 4 maggio 2025, la Mostra d’Oltremare di Napoli ospiterà la XXV edizione del COMICON Napoli, festival internazionale della cultura pop che celebra il fumetto con un ricco programma di diciotto mostre esclusive. Un viaggio globale tra Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Italia e Napoli, esplorando stili, temi e maestri della nona arte. Di seguito, l’elenco completo delle esposizioni, con i dettagli principali.

DRAWING POWER. The art of Liberatore

Celebrazione del Magister 2025, Tanino Liberatore, con una retrospettiva che ripercorre la sua carriera: da RanXerox alle copertine per musica e romanzi, fino ai concept art per film come Asterix & Obelix: Missione Cleopatra e Lezione 21. In mostra tavole originali, bozzetti e dipinti recenti, evidenziando il suo stile provocatorio e l’influenza sull’estetica post-punk anni ’80.

Tanino Liberatore presenta: Massimo Carnevale. Cover Story

Curata da Liberatore, questa mostra omaggia Massimo Carnevale, maestro del realismo italiano noto per Y: The Last Man, John Doe e Dylan Dog. Un’esposizione che mette in luce la potenza delle sue illustrazioni e copertine iconiche.

In Corpore Veritas: L’Arte di Shin’Ichi Sakamoto

Dedicata al mangaka giapponese Shin’ichi Sakamoto, autore di The Climber, Innocent e #DRCL midnight children. La mostra esplora la sua capacità di magnificare il corpo umano, con un percorso cronologico tra tavole originali che ne celebrano l’arte anatomica e metafisica.

JON J MUTH: “M”. Il capolavoro oscuro del maestro del fumetto dipinto

Prima volta in Italia per Jon J. Muth, con un’esposizione sul suo fumetto M, ispirato al film noir di Fritz Lang. Le tavole originali mostrano il suo stile fotorealistico e pittorico, che ha rivoluzionato i comics americani negli anni ’90.

ULTRAMEGA ART. James Harren tra Tokusatsu e Supereroi

Omaggio a James Harren, autore di Ultramega e collaboratore su BPRD e Conan. La mostra esplora il suo stile ipercinetico, influenzato dai tokusatsu giapponesi, con tavole che celebrano azione e supereroi.

Da Harry Potter a Malamander. Thomas Taylor e il viaggio dell’illustratore

Dedicata a Thomas Taylor, illustratore della prima copertina di Harry Potter e la Pietra Filosofale e autore di Malamander. In mostra bozzetti e illustrazioni che raccontano la sua carriera tra mondi fantastici e creature magiche.

CURVES & COLORS. La divertente e sensuale arte vettoriale di Arthur de Pins

Torna in Italia Arthur de Pins, autore di Zombillenium e Il Chiodo Fisso. Curata da Mirka Andolfo, la mostra esplora il suo stile vettoriale, con personaggi vivaci e un mix di umorismo e sensualità.

I RIFLESSI DEI SOGNI. L’arte incantata di Clément Lefèvre

Prima volta in Italia per Clément Lefèvre, con un’esposizione delle sue opere poetiche (Susine, Epiphanie Frayeur). Tavole, poster e statuette di carta immergono i visitatori in mondi fantastici e commoventi.

Star Wars Made in Italy. I disegnatori italiani di Guerre Stellari

Una mostra unica che riunisce i contributi italiani alla saga di Star Wars, da Claudio Castellini a Giuseppe Camuncoli. Tavole e illustrazioni che celebrano 25 anni di fumetti italiani nell’universo di George Lucas.

50 ANNI IN TEMPESTA. Gianni De Luca e la reinvenzione del fumetto

Omaggio a Gianni De Luca a 50 anni da La Tempesta, opera che ha rivoluzionato il fumetto con il suo linguaggio grafico. In mostra tavole originali di La Tempesta, Amleto e Romeo e Giulietta, con riferimenti a influenze su artisti come Frank Miller.

40 Anni di Avventure: Lupo Solitario e il Mondo dei Librogame

Celebrazione del 40° anniversario di Lupo Solitario di Joe Dever, con un viaggio interattivo tra edizioni rare, illustrazioni e la storia dei librogame che hanno coinvolto generazioni di lettori.

NAPOLI: FUMETTO DESTINATION

Per il 25° anniversario di COMICON, una mostra sul rapporto tra Napoli e il fumetto, dall’Ottocento a oggi. Da Ciccillo alle icone come Totò e Maradona, un’esplorazione di come la città ha ispirato manga, supereroi e graphic novel.

#SEIONONVOGLIOTUNONPUOI

In collaborazione con la Fondazione UNA NESSUNA CENTOMILA, una mostra che usa il fumetto per sensibilizzare sul consenso e contro gli stereotipi. Realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con opere che spaziano da fiabe a videogame.

EXHIBISSHON. Le nuove frontiere europee del manga

Celebrazione del progetto Manga Issho, che riunisce editori europei per promuovere il manga “made in Europe”. In mostra autori emergenti che fondono codici manga con sensibilità occidentali.

Imago 2025. Le opere in gara del concorso di fumetto e grafica

26ª edizione del concorso Imago, con tema “#GenerazioneDigitale”. Esposti oltre 80 lavori di giovani artisti under e over 16, nelle categorie Fumetto e Disegno/Grafica/Illustrazione, votabili dai visitatori.

Recycle Rangers. I supereroi del riciclo colpiscono ancora!

Nuova avventura dei Recycle Rangers, eroi del riciclo creati da COMICON, Corepla, CiAL, Ricrea, Gigaciao e The Sparker. Un fumetto educativo che promuove la sostenibilità attraverso un’avventura contro il demone Lord Hura.

DOVE ABITANO I FILM. Luoghi reali e memorie cinematografiche di Alessandro Acciarino – H501

Mostra dell’architetto e illustratore Alessandro Acciarino, che esplora il legame tra cinema e luoghi reali. Illustrazioni di edifici iconici che evocano film indimenticabili.

TAIWAN COMICS

Un viaggio nel fumetto taiwanese, con opere di Yuzu e Chien Chia-Cheng, accanto a 8 artisti che spaziano da storie LGBT+ a fantasy e realismo sociale. Un progetto dell’Ufficio di Rappresentanza di Taipei, curato da Locus Publishing.

Mostra d’Oltremare, Napoli

1-4 maggio 2025

Biglietti: Giornaliero: 17,50€ / Abbonamento 4 giorni: 40,00€ / Ridotto 6-11 anni: 8,50€

Silver Pass: 250,00€ (info su napoli.comicon.it).

