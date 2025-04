Nell’anno in cui il parco divertimenti Gardaland festeggia 50 anni, l’amatissimo personaggio di Prezzemolo torna in libreria con una storia inedita di Lorenzo De Pretto. L’intervista.

Prezzemolo, popolarissima mascotte di Gardaland, è protagonista di una nuova avventura inediti a fumetti. È, infatti, disponibile nelle librerie, store online e nell’e-shop di Gardaland Resort Prezzemolo e l’Incantesimo dei Colori Speziati (Gribaudo), scritto e illustrato dallo storico papà del personaggio Lorenzo De Pretto. Il volume di 72 pagine – parte della collana Albi Illustrati – arriva in un anno davvero speciale per il parco divertimenti che spegne le sue (prime) cinquanta candeline. E gran protagonista di questi festeggiamenti non poteva che essere proprio Prezzemolo.

In questa storia, un incantesimo della maga Aurora libera Nubho, il re delle disgrazie, che minaccia di cancellare i colori dal mondo. Prezzemolo, affiancato da Mously, Pagui, Mr. Ti Gey e Bambù, si lancia in una missione ricca di umorismo e colpi di scena per salvare la Terra dal bianco e nero. A raccontare i retroscena di questa avventura è proprio l’autore che lo ha riportato in vita, a quasi vent’anni dall’ultima pubblicazione.

“È stato come riprenderlo in mano il giorno dopo – ci racconta Lorenzo De Pretto – mi sono ritrovato il personaggio esattamente com’era. Non ho cambiato nulla, ho semplicemente ripresentato Prezzemolo e gli altri protagonisti al pubblico, anche a quello che non conosceva i fumetti dei primi anni Duemila. È venuto tutto in modo naturale, e penso anche abbastanza bene.”

Dalla carta al digitale: le sfide del fumetto

La tecnica, ovviamente, è cambiata. “Un tempo si disegnava tutto a mano: matita, china, e poi si colorava a mano. Oggi, la matita c’è ancora ma poi si inchiostra e si colora al computer. È una naturale evoluzione dovuta alla tecnologia, che rende il lavoro più gestibile. Ma la parte creativa resta la stessa: il disegno è sempre fatto a mano, ora come allora”, conferma l’illustratore.

La sfida più grande? “Ripresentare il personaggio a un pubblico che non lo conosceva. Non sapevo davvero come sarebbe stato accolto. Invece ho visto un riscontro molto positivo, e penso di aver creato una storia adatta sia ai grandi che ai più piccoli. Piace un po’ a tutti, e questo mi rende felice”.

Il lavoro è partito a febbraio dello scorso anno, ricorda ancora De Pretto. “Ci è voluto circa un mese per far approvare soggetto e sceneggiatura. Ho scritto la storia tra febbraio e marzo, poi da maggio/giugno a settembre ho lavorato ai disegni. Dopo di che è arrivata la fase della stampa”.

C’è stata una scena particolarmente difficile da realizzare?, chiediamo. “La prima vignetta in cui ricompare Prezzemolo. Volevo che rimanesse impressa, e l’ho rifatta più volte. Al contrario, mi sono divertito molto a creare i tantissimi personaggi di contorno. Farli interagire tra loro, dare a ciascuno lo stesso spazio narrativo è stata una vera sfida, ma credo che il risultato sia una storia che funziona”. In fondo, confessa l’artista, Prezzemolo “è come un figlio. Lo disegno da trent’anni. Fa parte della mia vita”.

Prezzemolo è anche sul grande schermo del Cinema 4D all’interno del parco, con l’avventura dal titolo Il Mistero dei Mondi Nascosti che fonde scienza e magia. Un’interferenza magnetica trascina la mascotte in un viaggio al contrario, verso le origini di Gardaland nel 1975. Con l’aiuto del robottino TIG 50 GD, i visitatori esplorano mondi lontani, rivivendo la storia del parco in modo coinvolgente e spettacolare, perfetto per celebrare il suo mezzo secolo.

Le altre novità per i 50 anni di Gardaland

Oltre al nuovo fumetto, Gardaland presenta una serie di novità con cui celebrare mezzo secolo di magia e divertimento. A partire da una nuova attrazione immersiva, inaugurata il 12 aprile: Animal Treasure Island, una water dark ride da 6.000 mq che trasporta i visitatori in un’isola misteriosa. Con venti scene interattive, la caccia al tesoro tra il bene, guidato da Captain Nine Lives, e il male, rappresentato da Captain Blackbear, si anima grazie a tecnologie all’avanguardia: un sistema audio binaurale a 360° con 250 altoparlanti e una colonna sonora su misura. “I personaggi, pur animali, riflettono valori umani, creando un legame emotivo unico”, spiega Luisa Forestali, Head of Marketing.

E ancora, il mitico Uan, pupazzo rosa icona degli anni ’80 e ’90, torna al Teatro della Fantasia con Bim Bum Bam Live. Lo spettacolo celebra il compleanno di Gardaland, unendo il pubblico di ieri e di oggi. Le sigle storiche, girate proprio nel parco, risuonano in un’esperienza che fa cantare, ballare e ridere. Un omaggio alla cultura pop italiana, perfetto per rivivere i ricordi d’infanzia e creare nuovi momenti di gioia con i più piccoli.

La seconda novità a teatro è al Gardaland Theatre dove A.I. The Future is Here esplora il rapporto tra umanità e intelligenza artificiale. Attraverso effetti speciali e performance mozzafiato, lo spettacolo narra di un giovane nerd che crea mondi virtuali, scoprendo però i limiti dell’artificiale. Accessibile a tutti, senza barriere linguistiche, l’esperienza combina intrattenimento e spunti di riflessione, catturando l’attualità con creatività e innovazione.

Infine, da non perdere Dragon Empire, l’area ritematizzata che immerge i visitatori in un’atmosfera orientale, tra luci, colori e festosità. L’esperienza indoor Rocket Factory sfida gli ospiti a diventare apprendisti dei maestri dei fuochi d’artificio, mentre Dragon Rush, un coaster rotante, regala emozioni con curve imprevedibili. Con spettacoli dal vivo e dettagli curati, l’area trasforma ogni visita in una celebrazione vibrante, come un eterno Capodanno cinese.

