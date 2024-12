Il giorno di Natale J-POP Manga regala ai propri lettori gli annunci di alcune novità speciali in arrivo nel 2025.

Proprio come un regalo di Natale, J-POP Manga ha annunciato alcune delle imperdibili novità in cantiere nel 2025, tra cui Jeeg di Akira Oze e un nuovo libro illustrato di Junji Ito. Tutte uscite da segnare per gli amanti dell’arte illustrata e dei fumetti.

J-POP Manga: le novità del 2025

To say the least this is love

di Momo Fuji

5 volumi, serie in corso

Da casa Kodansha, il primo shojo della Sensei Momo Fuji ad arrivare in Italia! Sempre organizzata e diligente, la studentessa Risa Amakawa è abituata a fare affidamento solo su se stessa e sa cavarsela in ogni situazione, ma può sembrare fredda e distaccata agli occhi di chi non la conosce bene e fa fatica a fare breccia nel cuore dei ragazzi che le piacciono. Tutto cambia quando, in una sera di pioggia, offre aiuto a un giovane che ha subito un’aggressione, Zen Ohira. Nonostante l’aspetto da cattivo ragazzo, Zen ha tutta l’intenzione di ricambiare il favore, malgrado Risa, invece, non abbia alcuna voglia di dare confidenza a uno sconosciuto poco raccomandabile. Mente Zen si ostina a intervenire per dare una mano, tirando più volte Risa fuori dai guai, i sentimenti di lei nei suoi confronti iniziano lentamente a cambiare…

NieR Art – Kazuma Koda Works

di Kazuma Koda

Volume unico

Il primo artbook dell’acclamato concept artist di NieR:Automata, Kazuma Koda. Un volume interamente a colori che raccoglie ambientazioni e personaggi creati dal concept artist Kazuma Koda per i pluripremiati giochi NieR:Automata, NieR Reincarnation e NieR Replicant ver.1.22474487139. Oltre ai concept art per i giochi, l’albo include immagini promozionali per gli spettacoli teatrali di YoRHa, copertine di album, bozzetti e nuovi esclusivi artwork, il tutto corredato dai commenti dell’artista.

Kocchi wo Miteru

di Soshichi Tonari con le illustrazioni di Junji Ito

Volume unico

Il maestro del J-horror illustra l’inquietante storia vincitrice del Ghost Story Picture Book Contest. A poco a poco luoghi insospettabili come nuvole, alberi, finestre si riempiono di volti. Facce che sembrano passare inosservate a tutti, fino al momento in cui uno di questi strani visi non inizia a guardare una e una sola persona. Da quel momento, indipendentemente da dove si trovi, il volto non smette di toglierle gli occhi di dosso. Ovunque. Sempre.

LEGGI ANCHE: Arte illustrata a Più Libri Più Liberi: cos’è l’arte in forma di libro?

In arrivo Jeeg e Cosmos

Jeeg

di Akira Oze

Volume unico

La prima edizione italiana di una leggenda del genere mecha! Nelle profondità della terra si sta risvegliando una antica e temibile minaccia che solo Jeeg può affrontare per proteggere l’umanità! Arriva per la prima volta in edizione italiana il comicalize a firma di Akira Oze ispirato alla serie anime di Jeeg Robot D’Acciaio. Uscito in contemporanea con l’anime della Toei Animation andato in onda in Giappone nel 1975, il manga di Akira Oze si discosta sotto molti aspetti sia dalla serie originale di Go Nagai che dall’adattamento animato, raccontando in modo inedito la storia del mitico robot caposaldo del genere mecha.

Cosmos

di Ryuhei Tamura

4 volumi, serie in corso

Una sorprendente serie sci-fi nominata ai Next Manga Awards e ai Kono Manga ga Sugoi e raccomandata da Hiromu Arakawa (Fullmetal Alchimist) e Tite Kubo (Bleach). Lo studente Kaede Mizumori ha una capacità peculiare: riesce a percepire un odore particolare quando le persone mentono. Proprio a causa di questa sua abilità, mantiene un basso profilo per non farsi notare, ma quando incontra un misterioso studente, Rin Homura, la sua vita cambia per sempre e diventa investigatore per una strana agenzia di assicurazioni che opera a livello intergalattico…