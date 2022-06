‘Resistere!’, arriva in Italia il fumetto ucraino che ha profetizzato la guerra

'Resistere!' arriva in edicola dal 25 giugno e, per l'occasione, al WOW – Museo del fumetto di Milano debutta un'imperdibile mostra.

Arriva in Italia Resistere!, la graphic novel ucraina che nel 2017 aveva profetizzato la guerra. La scuola fumettistica ucraina è famosa per il suo stile particolare e la realizzazione di graphic novel che narrano la storia e il carattere del suo popolo. Nelle edicole italiane sta per uscire – a partire dal 25 giugno – uno dei prodotti più prestigiosi, originali e di migliore qualità artistica di questa produzione ancora poco conosciuta. Resistere! è una saga ambientata in un passato alternativo, il cui successo si deve anche a un fatto clamoroso, essendosi dimostrata drammaticamente profetica. Realizzata nel 2017, l’opera ha infatti anticipato, anche con dettagli sbalorditivi, le dinamiche della guerra in corso e la determinazione con cui gli ucraini si sarebbero opposti all’invasore russo.

Resistere!, edita in Italia da Dumas, è una saga in stile steampunk che prende avvio nel 1918. Mentre le potenze mondiali sono impegnate nel mattatoio della Grande Guerra, la Russia bolscevica attacca l’Ucraina usando non solo micidiali armi innovative, ma anche il terrore, la manipolazione psicologica e perfino tecniche mistiche capaci di risvegliare i morti per mandarli a combattere al fronte.

LEGGI ANCHE: Gen-Z, il fumetto ‘Azzurra’ viaggia con il tour di Jovanotti per promuovere la sostenibilità

Gli introiti all’organizzazione United Help Ukraine

Personaggi indimenticabili, dalla psicologia ben delineata, intrecciano le loro vite in una trama originalissima e ricca di colpi di scena, contornata da robot elettromeccanici, reggimenti di zombie, velivoli futuristici e marchingegni bellici al di là di ogni fantasia, ma sempre sviluppati partendo dai progetti tecnologici dell’epoca. Incontreremo protagonisti realmente esistiti, come Lenin e Trotskij, ma anche personaggi del mondo esoterico, come la mistica Madame Blavatsky, creatrice della Società Teosofica.

E quello che è nato come un fumetto di guerra fantastica diventa oggi una fantastica arma di pace. Una quota degli introiti dei due volumi in italiano verrà devoluta all’organizzazione United Help Ukraine, che sostiene le famiglie di profughi. L’edizione italiana comprende inoltre un’estesa e interessante intervista agli autori, per comprendere la nascita, lo sviluppo e le ambizioni di questa saga a fumetti e degli altri titoli prodotti dal team.

La prefazione del volume è firmata, infine, da un vero guru dei comics italiani: Antonio Serra, punta di diamante della scuola bonelliana nonché uno dei padri del celebre fumetto fantascientifico Nathan Never.

Resistere!, la mostra

Dal 25 giugno all’11 settembre il WOW – Museo del fumetto di Milano (viale Campania, 12), organizza una mostra interamente dedicata alla saga Resistere! e al fumetto ucraino, con la riproduzione di molte tavole a colori, in originale e tradotte, ingrandimenti, cartelloni, stickers e altro materiale proveniente dagli autori e dal mondo cosplayer ucraino. Per informazioni: www.museowow.it, tel. 02 4952 4744.

Gli autori

Resistere! nasce dalla collaborazione di alcune delle più brillanti e giovani personalità del fumetto ucraino, molto conosciuti anche nel mondo dei giochi da tavolo. Il poliedrico Oleksandr Filipovich è ideatore e organizzatore del team autorale. Viacheslav Buhaiov è responsabile della direzione artistica delle graphic-novel. Denis Fadieiev ha alle spalle una grande esperienza in sceneggiatura. Olha Vozniuk è la manager e consulente storica del gruppo. Per la parte art, Resistere! si avvale delle più celebrate matite dei comics ucraini, fra cui spiccano Maxim Bogdanovsky, Oleksey Bondarenko, Eugene Tonchilov e Nazar Ponik.