Gen-Z, il fumetto ‘Azzurra’ viaggia con il tour di Jovanotti per promuovere la sostenibilità

La giovane e frizzante Azzurra è la protagonista di un inedito fumetto che promuove buone pratiche a difesa dell’ambiente e seguirà le tappe del Jova Beach Party.

Manca sempre meno alla partenza del Jova Beach Party 2022, il progetto live estivo che porterà Jovanotti e il suo popolo a festeggiare sulle spiagge italiane. Ma lo show, come Lorenzo Jovanotti ha più volte sostenuto, sarà anche l’occasione per sensibilizzare al rispetto ambientale. E tra i destinatari di questo messaggio green ci sono anche giovani e giovanissimi, che possono mettere in atto pratiche sostenibili per un futuro migliore.

Proprio per raggiungere la Gen-Z (ma non solo) arriva Azzurra, protagonista inedita di un nuovo fumetto che vuole dare voce a un’intera generazione. Le vignette, con al centro tematiche ambientali, nascono da un’idea di A2A e sono state create dalla redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte Radioimmaginaria con la Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia.

Foto da Ufficio Stampa GOIGEST

Azzurra avrà, nelle prossime settimane, un palcoscenico speciale, quello del Jova Beach Party 2022 che seguirà in ogni sua tappa. La redazione di A2A Fonti Attendibili sarà presente in ciascuna delle dodici location del tour con il progetto Rispettare Energia, Acqua e Ambiente #GIOVAATUTTI. L’obiettivo – promuovere uno stile di vita coerente con i principi della tournée – sarà coltivato grazie a un social hub itinerante presente nelle venue del concerto, che fornirà vignette e video live. Non mancheranno interviste dirette a ragazzi e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali.

LEGGI ANCHE : – Obi-Wan Kenobi, cinque fumetti per conoscere la storia del Maestro Jedi

Chi è Azzurra

Azzurra è protagonista di una serie di vignette fresche e scherzose che vogliono incentivare pratiche quotidiane virtuose e concrete. E le nuove generazioni diventano insieme destinatari e promotori di un cambio di rotta per fronteggiare il Climate Change. A livello grafico il personaggio è la naturale evoluzione di un linguaggio visivo legato alle silhouette azzurre che sono il tratto distintivo della comunicazione della Life Company.

Vignetta Azzurra da Ufficio Stampa Vignetta Azzurra da Ufficio Stampa

A2A – azienda che si occupa di energia acqua e ambiente – ha nel suo DNA la sostenibilità e promuove una visione del mondo condivisa e rispettosa del futuro, a beneficio della qualità della vita. Azzurra e i suoi consigli saranno anche disponibili sulle piattaforme social di A2A e su www.giovaatutti.it, il minisito creato dal Gruppo e dedicato al progetto.

Foto Maikid da Ufficio Stampa GOIGEST