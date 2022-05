‘K-Pop Confidential’ e il sogno di Candace di diventare una teen idol

È disponibile anche nelle librerie italiane ‘K-Pop Confidential’ (Sperling & Kupfer), primo romanzo di Stephan Lee ambientato nel mondo del K-Pop.

Inserito dall’American Library Association e dalla Young Adult Library Services Association tra i dieci migliori audiolibri del 2022 nella sezione Young Adult, K-Pop Confidential è arrivato anche nelle librerie italiane. A portare il romanzo di Stephan Lee sugli scaffali fisici e digitali del nostro paese è Sperling & Kupfer che scommette, così, sul giovane autore al lavoro già sul terzo capitolo della saga (il secondo è K-Pop Revolution). Trasferitosi a New York inseguendo la sua passione sfrenata per Sex and The City, Lee è redattore e giornalista con un debole per le girl band.

Da qui, lungo la scia del K-Pop che ormai è una tendenza globale in fatto di musica e stile, è nata l’avventura di un romanzo godibilissimo anche per chi non conosce il genere. Al centro c’è un sogno: quello di una ragazza, Candace, appassionata di K-Pop e con l’ambizione di diventare una star da milioni di streaming come i suoi idoli. Ma come per ogni sogno che vuol trasformarsi in realtà, anche il percorso della protagonista è assai accidentato.

“È stato incredibilmente sorprendente entrare in contatto con lettori, autori e persone di tutto il mondo, grazie a questo libro”, scrive l’autore in un post su Instagram. “Ma onestamente, un anno fa, il mio debutto non è stato necessariamente un momento felice […] Ero paralizzato dai dubbi sull’essere all’altezza di pubblicare un libro. Insomma, ho avuto la sindrome dell’impostore per il mio romanzo d’esordio, amplificata dalla pandemia”.

“Affrontare tutte queste cose l’anno scorso è stato difficile – continua Stephan Lee – ma mi ha reso molto più felice e molto più fiducioso nell’andare avanti”. E K-Pop Confidential, in pochi mesi, ha conquistato i lettori convincendo il suo autore a continuare nella scrittura.

Candace Park e il sogno del successo

Luci e ombre di un mondo che metterebbe alla prova anche gli animi più tenaci si allungano nella vita di Candace Park. “E se avere talento non bastasse per sfondare?”, è questa la domanda cruciale insieme ai dubbi su cosa si sia disposti a perdere in nome del successo. Così, se il quadro narrativo è ambientato tra Stati Uniti e Corea, il racconto pone temi che superano i confini strettamente nazionali o culturali.

K-Pop Confidential Stephan Lee Pagine 320, Anno di uscita 2022 Edizioni Brossura / EBook

Di giorno Candace è “la brava ragazza coreana”, quella dai voti perfetti a scuola, rispettosa in famiglia e diligente a lezione di viola. La sera, invece, è il momento di coltivare il sogno di aspirante K-Pop idol. Lustrini, applausi, grandi palchi e musica a tutto volume. E i due mondi si incontrano in una possibilità quando la giovane scopre che un’importante etichetta organizza audizioni per formare una band tutta al femminile. Il coraggio di partecipare e una cover di Billie Eilish fanno il resto.

Dagli USA alla Corea, Park si ritrova alle prese con una preparazione assidua e rigorosissima per assicurarsi di raggiungere il palco. In un confronto spietato che non risparmia nessuno nel nome di un’industria che ha un diktat su tutti: nessuna relazione. Ovviamente a complicare la situazione ci si mette proprio un incontro speciale…