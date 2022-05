Il KPOP.FLEX sarà anche in live streaming: dove e come seguirlo

Il 29 maggio il KPOP.FLEX di Francoforte sarà trasmesso anche in streaming, in tutto il mondo. Tutte le info.

Buone nuove per i fan del K-pop e del KPOP.FLEX – il più grande festival europeo dedicato al genere – che sarà possibile seguire anche in streaming il 29 maggio. Il KPOP.FLEX si terrà infatti il 14 e 15 maggio a Francoforte, ma è di oggi la notizia sulla possibilità di seguirlo direttamente da casa propria, dall’Asia al continente americano.

LEGGI ANCHE: KPOP.FLEX, la line-up del Festival

L’evento in streaming durerà 90 minuti e conterrà anche speciali dietro le quinte. I fan potranno inoltre interagire in chat private e chat dedicate esclusivamente ai fandom. La messa in onda avverrà grazie alla piattaforma Doors e sarà un’edizione interattiva di uno speciale tv prodotto dalla SBS (Seoul Broadcasting Systems), uno dei principale broadcaster sudcoreani.

«Siamo molto orgogliosi di lavorare con la SBS e con Doors per portare le incredibili esibizioni del KPOP.FLEX al pubblico mondiale. – ha dichiarato David Ciclitira, fondatore di Live Company Group – La nostra missione è quella di celebrare il K-pop in tutto il mondo. E siamo dunque felici di offrire l’esperienza del KPOP.FLEX ai fan sia al festival che a casa loro».

Con la sola eccezione della Corea del Sud – dove sarà appunto la SBS a mandare in onda l’evento – lo show in streaming sarà disponibile in tutto il mondo.

«Il K-pop è protagonista di un’incredibile ascesa globale – ha aggiunto Mark Cranwell di Doors – e siamo emozionati al pensiero dello streaming del KPOP.FLEX. Offriremo un accesso in prima fila ai fan di tutto il mondo. È un incredibile vettore dei migliori performer del k-pop e sarà un evento memorabile».

I biglietti per lo streaming sono disponibili qui: doors.live/kpopflex. In Italia (ed Europa) l’evento andrà in onda Domenica 29 Maggio alle ore 20.