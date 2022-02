Il KPOP.FLEX raddoppia: seconda data il 15 maggio con ONEUS e IVE

Il KPOP.FLEX raddoppia e conferma una data anche il 15 maggio. Tutte le info su biglietti, prevendite e line-up.

Il KPOP.FLEX raddoppia! Il Festival K-Pop più grande d’Europa ha dovuto infatti fronteggiare una vendita (per fortuna) inaudita dei biglietti, dopo aver terminato 44mila ticket in sette settimane. Proprio per questo, il KPOP.FLEX ha aggiunto una seconda data, quella del 15 maggio 2022.

Il Deutsche Bank Park Stadium, quindi, anche il 15 maggio sarà all’insegna del k-pop. Ma chi si esibirà? Ci sono stati cambiamenti anche nella line up. Il 15 maggio sul palco saliranno le (G)I-DLE, gli AB6IX e le IVE: i tre gruppi sono previsti al KPOP.FLEX anche il 14 maggio, quindi si preparano a stupire i fan per due giorni consecutivi. Sempre domenica, si esibiranno invece per la prima volta gli ONEUS (protagonisti di un concerto su LIVENow recentemente) e i Monsta X che – a causa di alcuni contrattempi – non potranno esibirsi sabato. C’è ancora da rivelare un performer per il 15 maggio, quindi non distraetevi!

Sabato 14 maggio restano invece confermati – oltre ai gruppi già citati – Kai degli EXO, le MAMAMOO, gli ENHYPEN e gli NCT Dream.

Il KPOP.FLEX raddoppia, ma non solo per il k-pop

È bene, però, sottolineare che il KPOP.FLEX non è solo musica e spettacoli. Sarà possibile anche accedere a un fan-fest dedicato alla cultura coreana, che si svolgerà sempre al Deutsche Bank Park Stadium. Ricordiamo infatti che la mission del KPOP.FLEX è quella di diventare un centro pulsante della k-pop community in Europa.

«L’attrattiva del KPOP.FLEX per i fan è enorme. – ha commentato Patrik Meyer, MD del Deutsche Bank Park Stadium – L’onda del k-pop sta arrivando in Europa. Il fatto che possiamo offrire ai fan un secondo giorno di Festival nel nostro moderno stadio a Francoforte, nel cuore d’Europa, continua ad aumentare l’attesa».

Biglietti

Dato il cambio di programma per i Monsta X, chi possiede i biglietti per sabato potranno chiedere il rimborso o cambiare il loro biglietto con la data di domenica. Avete tempo però fino al 18 febbraio (ore 6pm CET). Chi ha, inoltre, già acquistato il biglietto avrà accesso a una prevendita di 48 ore per acquistare il biglietto di domenica (con un 10% di sconto, a partire dal 15 febbraio ore 10am CET).

La release generale inizia il 17 febbraio alle ore 10. Potrete acquistarli sul sito del KPOP.FLEX o su Ticketmaster.

La line-up (in ordine alfabetico)

Sabato 14 maggio 2022

AB6IX

ENHYPEN

(G)I-DLE

IVE

KAI

MAMAMOO

NCT Dream

Domenica 15 maggio 2022

AB6IX

(G)I-DLE

IVE

Monsta X

ONEUS

6th Act TBA