‘Noi Suonavamo In Un Gruppo Rock’, Caleido: «I sogni accomunano tutte le generazioni»

Si intitola Noi Suonavamo In Un Gruppo Rock il nuovo singolo di Caleido, che arriva a distanza di un anno dalla pubblicazione dell’album Popcorn. Scritto da Caleido, composto insieme a Francesco Massidda e prodotto da David Paysden e Giordano Colombo, Noi Suonavamo In Un Gruppo Rock è un brano che guarda con nostalgia agli anni Novanta.

«È una canzone nostalgica. – ci dice Caleido – Ed è nata in modo naturale e in poco tempo. Stavo vedendo su YouTube un live dei Pulp e mi sono messo a scrivere un pensiero sul computer che si concludeva con questa frase. Noi Suonavamo In Un Gruppo Rock. In seguito, ho ripreso in mano quel pensiero e mi colpì tantissimo. Tutto è partito quindi dal titolo».