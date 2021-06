Hu racconta ‘END’ feat. M.E.R.L.O.T.: «Idea e istinto»

Si intitola END il nuovo singolo di Hu feat. M.E.R.L.O.T. uscito il 28 maggio. E così, dopo aver rilasciato Occhi Niagara Electronic Live Suite, nuova versione del brano presentato a AmaSanremo, Federica Ferracuti torna con nuova musica. E stavolta in coppia.

«Come tutti i miei brani, non c’è mai un processo creativo ma è idea e istinto. – ci dice subito Hu su END – Ho scritto questa canzone mentre andavo in studio a registrarla. Due anni fa ho aperto il concerto di The Bloody Beetroots e ho conosciuto Volantis. Poi l’ho rincontrato in Warner e ho sentito questo loop. Una volta a casa lo canticchiavo ed è uscito fuori così. Sono andata di corsa a Famagosta e l’ho registrata in metro mentre andavo lì. Quando poi l’ho registrata in studio, è rimasta la prima take. Era un po’ sporca ma a me piaceva così».