‘Occhi Niagara Electronic Live Suite’, Hu: «Immaginata per il mondo dei club»

Esce il 5 maggio Occhi Niagara Electronic Live Suite di Hu, nuova versione del singolo presentato a AmaSanremo. La Live Suite mostra tutte le sfumature di Hu, che in meno di due giorni l’ha scritta, prodotta, mixata e masterizzata.

«L’idea per questo pezzo è nata quasi per caso. – ci dice Hu – In un momento in cui tutto era fermo e avevo preso qualche delusione, avevo bisogno di reinventarmi e questo progetto è stata la diretta conseguenza. In realtà il brano l’ho prodotto e finito in meno di due giorni, un giorno per mixarlo e l’altro per definire il master. È stato un lavoro da una parte molto istintivo e naturale, dall’altra mi ha messo di fronte alla ricerca. Dietro tutti quei suoni, quei mondi, c’è stato un lavoro che ha richiesto ore serrate per far coesistere bene tutto quanto. Tradotto: quasi due giorni senza dormire».