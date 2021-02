Angelica: «Ho avuto paura di vedermi imperfetta, poi ho capito e son stata bene»

Venerdì 5 febbraio esce Storie di un appuntamento, il nuovo album di Angelica. Un disco consapevole, che parla di quotidianità e di storie, con l’accettazione del fatto che l’appuntamento più importante è solo uno: quello con se stessi.

Se nel primo disco il lavoro era stato più analogico, in Storie di un appuntamento Angelica si tuffa nella produzione a 360 gradi, seguendola in ogni passaggio e condividendo il viaggio con un team formato da Antonio Cooper Cupertino (che si è occupato anche del mix).

«A livello sonoro avevo in mente di fare questa cosa. – ci dice – Ascoltavo tanta psichedelia e anche tante cose contemporanee. Nello stesso tempo, volevo creare questo mondo sonoro a modo mio. Quasi per caso in studio abbiamo iniziato a fare i pezzi e tante cose fatte nei provini sono rimaste. Il sound per me è fighissimo. Non ti saprei nominare un altro disco italiano che suona così. Certo, c’è tanta roba figa, ma non questo mondo».