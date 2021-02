Simonluca: «’Il Vaso di Pandora’, male ma anche speranza»

Simonluca ci racconta il singolo 'Il Vaso di Pandora', che interseca storia e contemporaneità nel lanciare un messaggio di speranza.

Si intitola Il Vaso di Pandora (Gandhi dischi / UMI) il nuovo singolo di Simonluca. Prodotto da Lea Mascali, con la regia di Stiv Michael, il video – che vede protagonista lo stesso Simonluca – racconta con una chiave quasi ironica il disperato bisogno di farsi forza e di reagire durante i momenti difficili. L’intero filo narrativo è un continuo scontro fra le forze del male e la voglia di non perdersi d’animo.

«Ho iniziato questo nuovo progetto basato sul genere pop latin. – ci dice Simonluca – Sono già usciti i singoli Libertà e Carisma e ora esce Il Vaso di Pandora. Un tema storico, perché il vaso venne donato da Zeus a Pandora. Conteneva sei mali differenti. Abbiamo cercato di intersecare il tema con argomenti e citazioni contemporanee».

Simonluca e il tema della speranza

«Il brano – ci racconta l’artista – racconta di questo convivere dell’essere umano con i mali scaturiti dal vaso. Nel bridge dico proprio che l’uomo danza coi mali. In ogni strofa e ritornello mi concentro su un male, quindi piano piano andiamo a esplicare e descrivere i vari mali. È un progetto di cui vado molto fiero, perché il testo è più consapevole del solito. Di solito parlo d’amore, amo i brani d’amore ma questa è stata un’esperienza che mi ha arricchito tantissimo. Siamo riusciti a creare un connubio interessante tra contemporaneo e storico. Era stato creato per Sanremo, ma non è stato preso. L’anno prossimo ci riproviamo con un brano ancora più bello. Fa parte di un progetto più ampio e spero di offrirvi presto un ottimo EP».

Mali sì, ma anche speranza. Di fatto, è la speranza il tema principale de Il Vaso di Pandora.