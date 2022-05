‘La musica raccontata da Topolino’, il libro con le storie disneyane dedicate alla musica

Esce il nuovo TopoLibro che promette di fare un lungo viaggio attraverso alcuni generi intramontabili. La copertina è tutta per i conduttori dell'Eurovision 2022 in versione Paperi.

Per celebrare l’importanza delle sette note Panini Comics presenta ‘La musica raccontata da Topolino’, un imperdibile TopoLibro che raccoglie le più belle storie disneyane dedicate alla musica. Questo volume è un lungo viaggio attraverso alcuni generi intramontabili. Le avventure di Topi & Paperi sono scandite dal ritmo del rock, della disco, del jazz, del rap e dell’intramontabile pop. La copertina è davvero d’eccezione perché, insieme a Paperino, protagonisti assoluti – immortalati dalla matita di Alessandro Perina – sono Aurea Duck, Quackelan e Mikamouse, omaggi di Topolino rispettivamente a Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika.

Dove trovare ‘La musica raccontata da Topolino’

Il TopoLibro è disponibile in edicola, in fumetteria con Topolino 3468 (da mercoledì 11 maggio) e acquistabile anche su Panini.it.

Le storie del TopoLibro

Ad aprire il volume, una storia che riporterà tutti i lettori indietro negli anni ’50, quando la musica prendeva vita dai juke-box: ‘Paperino in: Donald Juke Box Hero’ di Maria Muzzolini e Giorgio Cavazzano. Ci sono poi ‘I Bassotti e il rap del rapinatore’ (scritta da Carlo Panaro e con i disegni di Andrea Ferraris), con la Banda immersa in un’avventura tra scratching, freestyle e rap battle. Si vola nella New York degli anni ’30, verso l’improvvisazione tipica del jazz con ‘Topolino Jazz Quartet’ (scritta da Riccardo Secchi e con i disegni di Valerio Held). E poi ci si scatena sul dancefloor con ‘Disco… Paper’, una storia scritta da Alessandro Sisti e con i disegni di Massimo De Vita in cui lo Zione si appassiona alla dance music.

I conduttori dell’Eurovision sulla copertina del TopoLibro

A impreziosire ‘La musica raccontata da Topolino’, tre contributi d’eccezione. Si parte con la prefazione a cura di Alessandro Cattelan, che ha fatto della musica il fil rouge della sua carriera in radio e tv. Laura Pausini e Mika, invece, raccontano l’importanza della Quarta Arte nelle loro vite attraverso le pagine che introducono le strisce con protagonisti assoluti Aurea Duck e Mikamouse.

Foto: Ufficio Stampa Goigest