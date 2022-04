Beatrice Venezi è la narratrice di ‘Rinascimenti Segreti’, dal 28 aprile su Sky Arte

Il maestro Beatrice Venezi racconta il periodo storico che ha maggiormente segnato Italia ed Europa. Si parte da Genova.

Genova e San Fruttuoso, Sabbioneta e Mantova, Padova, Ancona e Loreto, Lecce e il Salento. Sono queste le sei tappe di Rinascimenti Segreti, produzione Sky Original in sei episodi al via su Sky Arte il 28 aprile alle 21,15. A fare da guida attraverso l’Italia, per far scoprire al pubblico le bellezze del XV e XVI secolo, è il maestro Beatrice Venezi. L’artista racconta la stagione che maggiormente ha rivoluzionato la cultura dello stivale e dell’Europa intera, toccando alcuni dei gioielli del Belpaese.

Si tratta di città che, spesso, il prestigio di Roma e Firenze ha oscurato ma che sono riuscite a fiorire lasciandoci meraviglie che anche oggi possiamo ammirare. La serie, realizzata da 3D Produzioni, accende i riflettori proprio sul Rinascimento locale che, ispirato a quello più noto di maestri come Brunelleschi, Leonardo, Raffaello o Michelangelo, ha sviluppato poi stili e declinazioni uniche.

Le tappe di Rinascimenti Segreti

Il direttore d’orchestra Beatrice Venezi parte, dunque, da Genova e San Fruttuoso muovendosi tra musica e arte che risuonano in palazzi, chiese e musei. Insieme a lei non mancano esperti e storici, quali il divulgatore Stefano Zuffi per un racconto che procede lungo le orme dell’ammiraglio Andrea Doria. E negli appuntamenti successivi, si conoscerà la piccola Sabbioneta del temibile Vespasiano Gonzaga e la Padova dell’astro di Donatello con i suoi più giovani talenti, come Mantegna e Tiziano.

L’itinerario prosegue, poi, con Ancona, luogo di incontri e contaminazioni insieme a Loreto, e Napoli, capitale del Mediterraneo, durante il regno aragonese. Infine, il viaggio di Rinascimenti Segreti porta a Lecce e nel Salento, culle di un Rinascimento tutto da riscoprire.

Rinascimenti Segreti è una produzione Sky Original realizzata da 3D Produzioni, diretta da Claudio Poli e scritta da Arianna Marelli con la consulenza scientifica di Paolo Cova. Da giovedì 28 aprile alle 21.15 in prima visione su Sky Arte, disponibile on demand e in streaming su NOW.

Foto da Ufficio Stampa Sky Arte