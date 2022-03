Paris Hilton in versione cartoon per la terza stagione di ‘Rainbow High’

Paris Hilton diventa un cartoon in 4 episodi della terza stagione di 'Rainbow High' disponibile dal 25 marzo su Youtube.

Paris Hilton entra nel cast di ‘Rainbow High‘, la serie tv che vede protagoniste le fashion doll di MGA. L’ereditiera più famosa del mondo, nonché fashion icon ed imprenditrice di successo, interpreterà se stessa in forma animata. Il ruolo studiato per lei è quello della preside della Pacific Coast High in 4 episodi dell’attesissima terza stagione.

La terza stagione di ‘Rainbow High’ con Paris Hilton

Gli episodi in lingua originale saranno disponibili a partire dal 25 di marzo ogni venerdì sul canale Youtube ufficiale delle Rainbow High. Queste puntate speciali saranno inoltre accompagnate dal music video ‘Malibu Dreamin’’, e vedranno la preside Paris Hilton impegnata ad allestire per un reality show la scuola della costa occidentale. Tutto ciò ovviamente grazie al suo innato senso della moda, del divertimento e degli affari.

Armata come sempre di uno stile impeccabile grazie all’abito blazer che sfoggerà sul “set”, la preside Paris Hilton incoraggerà gli studenti a trovare ispirazione, esprimersi e coltivare il proprio talento. Inoltre, anche in ‘Rainbow High’ non mancherà di utilizzare le frasi cult della vera Paris, come “Loves It” e “That’s Hot”.

La collaborazione tra Paris Hilton e le Rainbow High

La collaborazione nasce dalle affinità tra le Rainbow High e la personalità di Paris: entrambe, infatti, adorano la moda e incoraggiano i loro fan a credere in se stessi, esprimere le proprie unicità e far così brillare i propri colori.

Queste le parole di Paris Hilton:

Adoro il mondo dell’animazione! Essere un cartoon è un modo davvero divertente per esprimermi. Ho adorato relazionarmi con gli studenti della Pacific Coast che come me hanno passione per tutto ciò che è audace, colorato e alla moda. Rainbow High è la serie perfetta per me ed è un onore far parte di questo successo.

La terza serie conterrà i personaggi storici di ‘Rainbow High’ che i bambini e le famiglie hanno imparato ad amare e nuovi personaggi della linea Rainbow High e Pacific Coast. Tra questi Finn Rosado, Bella Parker, Simone Summers, Harper Dune, Hali Capri, Margot De Perla e Phaedra Westward.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa partnership con Paris, il cui stile e la cui influenza hanno ispirato i creativi di oggi. Lei rischia proprio come MGA! Siamo entusiasti e non vediamo l’ora che i fan di tutto il mondo vedano questi episodi speciali”, afferma Isaac Larian, CEO e fondatore di MGA Entertainment.

Dove vedere le prime due stagioni

I fan italiani nell’attesa di vedere il prossimo autunno la terza stagione con gli episodi con la preside Paris, potranno gustarsi la prima stagione da aprile sul canale Frisbee mentre la seconda arriverà in estate. Sul canale Youtube italiano dedicato alle fashion doll sempre dalla parte del talento, invece, sono già disponibili tutte le puntate delle prime due stagioni per una vera maratona Rainbow High.

Foto: Ufficio Stampa Sec