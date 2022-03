Fulminacci, vinile in edizione limitata per ‘Tante care cose e altri successi’

Fulminacci pubblica una nuova versione del suo ultimo album disponibile anche in edizione limitata, autografata, colorata e numerata su vinile

A quasi un anno dal suo secondo album ‘Tante Care Cose’, Fulminacci pubblica venerdì 11 marzo ‘Tante care cose e altri successi’ (Maciste Dischi/Artist First). È una nuova versione del suo ultimo album, che accoglie anche, per la prima volta nella discografia di Fulminacci, un ospite, Willie Peyote. La collaborazione tra i due è nel brano ‘Aglio e olio’.

Fulminacci, il nuovo album è anche in vinile

‘Tante care cose e altri successi’ di Fulminacci è disponibile in edizione limitata, autografata, colorata e numerata in vinile e in streaming e in download. “Questa è la versione aggiornata di un disco uscito un anno fa – racconta Fulminacci – Dopo aver pubblicato Tante care cose ho sentito la necessità di completarlo, scrivendo canzoni nuove e restaurando vecchie idee. Adesso ho finito. Giuro.” Ad anticpare il disco è stato il singolo ‘Chitarre blu’.

La tracklist

Di seguito la tracklist del progetto discografico:

1 – Brutte compagnie

2 – Chitarre blu

3 – Canguro

4 – Le biciclette

5 – Sembra quasi

6 – Santa Marinella

7 – Tattica

8 – La grande bugia

9 – Miss Mondo Africa

10 – Un fatto tuo personale

11 – Aglio e olio (feat. Willie Peyote)

12 – Forte la banda

13 – Giovane da un po’

14 – Meglio di così

Fulminacci in tour

A maggio inizierà il ‘Tante care cose e altri successi Tour’, prodotto e organizzato da Magellano Concerti. Al sold-out della data di Bologna si aggiungono anche quello della Capitale, di Milano e di Padova, mentre il live per la data di Firenze viene spostato al Teatro Romano di Fiesole il 24 giugno.

Questi gli appuntamenti live a oggi confermati:

02.05.2022 – Nonantola (Mo) – Vox Club

(recupero data del 03.03.2022)

06.05.2022 – Padova – Hall – SOLD OUT

(recupero data del 10.03.2022)

11.05.2022 – Bologna – Estragon – SOLD OUT

(recupero data del 16.03.2022)

12.05.2022 – Mosciano Sant’Angelo (TE) – Pin Up

(recupero data del 18.03.2022)

22.05.2022 – Pozzuoli (NA) – Duel

(recupero data del 27.03.2022)

24.05.2022 – Milano – Fabrique – SOLD OUT

(recupero data del 09.03.2022)

31.05.2022 – Roma – Atlantico Live – SOLD OUT

(recupero data del 25.03.2022)

24.06.2022 – Fiesole (FI) – Teatro Romano di Fiesole

(recupero data del 17.03.2022 prevista alla Tuscany Hall di Firenze)

I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per i nuovi spettacoli.

Info biglietti su www.magellanoconcerti.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com

Foto: Filiberto Signorello via Help Press